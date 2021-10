Forza Horizon 5: So steht es um die Xbox One-Version des Rennspiels

Forza Horizon 5 rast Anfang November auf die Xbox-Konsolen und den PC und erscheint dabei nicht nur in einer Next Gen-Version, sondern auch noch für Xbox-Systeme der letzten Generation, also Xbox One und deren S- sowie X-Varianten. Material zu dieser Version gab es bislang noch nicht zu sehen, was bei manchen bereits die Alarmglocken schrillen lässt. Denn spätestens seit der desaströsen Last Gen-Version von Cyberpunk 2077 sind viele skeptisch, wenn es um PS4- und Xbox One-Umsetzungen von aktuelleren Spielen geht.

Doch muss man sich um die Xbox One-Version von Forza Horizon 5 Sorgen machen? GamePro.de hat Creative Director Mike Brown von Entwickler Playground Games im Rahmen eines Interviews zur Preview-Version des Spiels genau nach diesem Thema befragt und Antworten bekommen, die uns die Last Gen-Variante nun etwas besser einschätzen lassen können.

Aber der Reihe nach. Auf den Xbox One-Systemen unterstützt Forza Horizon 5 laut offizieller Angaben folgende Auflösungen und Framerates:

Auflösung Framerate HDR Xbox One X 3840x2160 (4K) 30 fps Ja Xbox One S 1920x1080 (Full HD) 30 fps Ja Xbox One 1920x1080 (Full HD) 30 fps Ja

Sollten diese Werte tatsächlich erreicht werden, dürfte sich also insbesondere die Xbox One X-Version sehr beachtlich schlagen und wäre auf einem ähnlichen Niveau wie der Qualitäts-Modus der Series X-Variante - abgesehen von den Raytracing-Effekten natürlich.

Wie gut Forza Horizon 5 auf der Series X aussieht, könnt ihr euch übrigens unter anderem in unserem aktuellen Angespielt-Video anschauen:

Das sagt Playground Games zur Xbox One-Version

Creative Director Mike Brown zeigte sich im Interview mit GamePro.de zufrieden:

Wir sind ziemlich glücklich darüber, wie die Xbox One-Version geworden ist. Natürlich ist es ein Xbox One-Spiel. Es sieht also nicht so gut aus wie das, was wir auf der Series X gezeigt haben. Aber ich glaube, wenn du ein Xbox One-Besitzer bist und du alle deine Spiele darauf spielst, dann wirst du mit der Xbox One-Version sehr glücklich sein.

Brown betonte dabei mehrfach, dass die grafische Qualität der Last Gen-Fassung nicht an die der Series X-Variante hereinreichen würde und verwies auch auf ein spezielles fehlendes "Quality of Life"-Feature:

Es läuft auf einer alten Festplatte. Daraus resultiert natürlich, dass es mehr Ladebildschirme als auf Next Gen gibt und das fällt auch mir am meisten auf, wenn ich von der Series X auf die Xbox One zurückkehre.

Sorgen um etwaiige inhaltliche Einschränkungen oder eine kleinere Map muss man sich hingegen nicht machen:

Die Karte ist dieselbe. Sie sieht natürlich im Vergleich nicht so gut aus, hat aber dieselbe Größe. Ihr bekommt alle Autos, alle Inhalte und alle Rennen.

Unsere Einschätzung: Auch wenn man die Aussagen natürlich noch mit Vorsicht genießen und bis zum Release bis zu einer finalen Einschätzung warten sollte, haben wir bezüglich der Xbox One-Fassung keine wirklichen Bedenken. Denn dass die ältere Hardware die umfangreichen Spielwelten und Details mehr als zufriedenstellend stemmen kann, haben ja bereits Forza Horizon 2, 3 und 4 eindrucksvoll bewiesen. Wir sind trotzdem gespannt, wie groß der erkennbare grafische Unterschied zwischen den Versionen sein wird.

Der Release von Forza Horizon 5 ist am 9. November 2021, alle Käufer*innen der Ultimate Edition können bereits vier Tage früher losdüsen.

Werdet ihr Forza Horizon 5 auf der Xbox Series X/S oder der Xbox One spielen?