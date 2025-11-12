Forscher entdecken Fossilien von bisher unbekanntem Sägehai und benennen ihn nach Chainsaw Man-Charakter

Die popkulturelle Bedeutung von Mangas und Animes wie Chainsaw Man sind nicht zu unterschätzen: Jetzt wurde ein Sägehai nach einer Figur aus der Reihe benannt.

David Molke
12.11.2025 | 18:33 Uhr

Denji und Pochita sehen hier regelrecht putzig aus, die Chainsaw Man-Charaktere können aber auch ganz anders. Denji und Pochita sehen hier regelrecht putzig aus, die Chainsaw Man-Charaktere können aber auch ganz anders.

In der chilenischen Atacama-Region wurden die Fossilien zwei neuer Spezies entdeckt. Eine davon ist ein prähistorischer Sägehai, der jetzt ganz offiziell nach der Chainsaw Man-Figur Pochita benannt wurde. Das Tier sieht dem teuflischen Wesen aus der beliebten Anime- und Manga-Reihe tatsächlich ziemlich ähnlich.

Wissenschaftler*innen sind offenbar Chainsaw Man-Fans und verewigen Pochita

Der offizielle Name der neu entdeckten Spezies lautet Pochitaserra patriciacanalesae. Das ist mehr oder weniger lateinisch und setzt sich aus gleich zwei sehr prominenten Namen zusammen: Einmal wäre da natürlich Pochita aus Chainsaw Man, andererseits aber auch Patricia Canales. Dabei handelt es sich um eine Forscherin, die ihr Leben dem Studium von Fossilien gewidmet hat und 2022 verstorben ist.

Die Namensgebung hat sich offenbar ein ganzes Team an Forscher*innen überlegt, das die Fossilien in der Bahia Inglesa in Chile gefunden hat. Neben einem Tier, das allem Anschein nach eine neu entdeckte Rochen-Art ist, wurde auch noch ein Sägehai gefunden, wie zuerst die Zeitung El Diario de Atacama berichtete.

Sägehaie erinnern allgemein durchaus an Chainsaw Man und insbesondere natürlich an Pochita – erst recht, wenn diese Spezies wirklich eine orangene Färbung gehabt haben sollte, wie sie auf den künstlerischen Renderbildern dargestellt wird, die zu Pochitaserra patriciacanalesae veröffentlicht wurden.

Hier könnt ihr euch das Wesen anschauen:

Die Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen. Dass die Forschenden sich als Chainsaw Man-Fans entpuppen, dürfte auch keine allzu große Überraschung sein. Immerhin erfreuen sich der Anime und die Manga-Vorlage großer Beliebtheit. Erst vor Kurzem ist mit Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc ein sehr erfolgreicher Film in den Kinos gestartet.

Besonders kurios wirkt an dieser Stelle, dass in diesem neuen Chainsaw Man-Kinofilm auch ein sehr spezieller Haifisch eine große Rolle spielt: Beam. Außerdem haben sich die beiden Hauptcharaktere des Look Back-One Shots von Chainsaw Man-Schöpfer Tatsuki Fujimotoan einer fiktiven Version des Chainsaw Man-Mangas namens Shark Kick versucht. Hier schließt sich also gleich doppelt und dreifach der Kreis.

Der Fanliebling Pochita ist in Chainsaw Man quasi der Ursprung der titelgebenden Verwandlung. Erst durch Pochita wird Denji zum Chainsaw Man. Aber lasst euch von dem niedlichen Äußeren nicht täuschen: Pochita ist ein waschechter Teufel und hat schon in der Hölle extrem viel Macht angesammelt, indem andere Teufel verspeist wurden.

Wie würdet ihr eine Tierart nennen, wenn ihr eine neue Spezies entdecken würdet?

