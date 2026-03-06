In Dragon Ball gibt es nur 2 Wesen, vor denen Freezer Angst hat - und es sind weder Goku noch Broly

Freezer ist einer der beliebtesten Bösewichte aus Dragon Ball. In einem der Kinofilme gab er zu, dass es zwei Kämpfer gibt, denen er sich niemals stellen würde.

Jasmin Beverungen
06.03.2026

In Dragon Ball gibt es unzählige Bösewichte, mit denen es Son Goku und sein Team aufnehmen müssen. Einer der ersten außerirdischen Gegner war Freezer. Er kann verschiedene Formen im Kampf annehmen und ist ziemlich hartnäckig, da er schon mehrmals gestorben ist und wiederbelebt wurde.

Kein Wunder also, dass er in der GamePro-Community der beliebteste Bösewicht ist. Doch es gibt zwei Kämpfer im gesamten Universum, mit denen sich selbst Freezer niemals anlegen würde. Er verrät, welche beiden Charaktere das sind.

Diese Kämpfer aus Dragon Ball sind für Freezer zu stark

Welche beiden Kämpfer sind es? In Dragon Ball Z: Resurrection "F" verrät Freezer, dass sein Vater ihm geraten habe, Kämpfe mit zwei bestimmten Kriegern zu vermeiden. Dabei handelt es sich um Majin Boo und um Beerus.

Majin Boo ist der letzte Gegner in Dragon Ball Z. Majin Boo ist der letzte Gegner in Dragon Ball Z.

Majin Boo ist der letzte und stärkste Gegner in Dragon Ball Z. Er kann andere Lebewesen absorbieren, indem er sie in Schokolade verwandelt. Durch seine hohe Kampf- und Regenrationskraft wäre er vermutlich ein unschlagbarer Gegner für Freezer.

Video starten 2:38 In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je

Gegen Beerus hätte es Freezer vermutlich noch härter. Er ist der Gott der Zerstörung und kann ohne Mühe ganze Planeten zerstören. Wenn er zur vollen Kampfkraft auffahren würde, könnte er das ganze Universum zerstören. Selbst mit voller Kampfkraft hätte Freezer wohl keine Chance gegen Beerus.

Was passiert eigentlich in Dragon Ball Z: Resurrection "F"? Die Info zu Freezers beiden Angstfeinden stammt aus dem 19. Kinofilm zu Dragon Ball. Sorbet ist ein Untergebener von Freezer und belebt diesen mithilfe der Dragon Balls wieder.

Freezer schwört Rache und greift die Erde an. Son Gohan, Piccolo, Krillin, Muten Roshi, Tenshinhan und Jaco haben keine Chance gegen Freezers Armee. Bulma ruft Son Goku zu Hilfe, der gerade mit Vegeta auf Beerus Planeten trainiert.

Es kommt zum großen Showdown zwischen Son Goku und Freezer, die jeweils ihre stärksten Formen einsetzen. Wie der Kampf der beiden Giganten ausgeht, erfahrt ihr, wenn ihr euch den Film anschaut.

Vor welchen Kämpfern sollte Freezer eurer Meinung nach sonst noch Angst haben?

