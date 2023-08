Future Games Show 2023 at gamescom: Termin, Uhrzeit und alle weiteren Infos zum Event

Im Rahmen der gamescom findet auch eine weitere Ausgabe der Future Games Show statt.

Diese Woche findet die gamescom live vor Ort in Köln statt, bietet aber auch wieder ein Programm, das ihr euch ganz bequem vom Sofa aus anschauen könnt. Dazu gehört nicht nur die Opening Night Live, die das Event am Dienstag eröffnet, sondern auch die Future Games Show, die am Mittwoch im Rahmen der gamescom stattfindet.

Was euch dabei genau erwartet und wie ihr sie euch anschauen könnt, erfahrt ihr hier.

Alles, was ihr über die Future Games Show wissen müsst

Wann findet das Event statt? Am Mittwoch, den 23. August, um 20 Uhr deutscher Zeit

Am Mittwoch, den 23. August, um 20 Uhr deutscher Zeit Wo könnt ihr es euch anschauen? Ihr könnt euch die Show auf dem offiziellen YouTube- oder Twitch-Kanal ansehen.

Ihr könnt euch die Show auf dem offiziellen YouTube- oder Twitch-Kanal ansehen. Wie lange dauert die Show? Das Event ist auf 70 min, also eine gute Stunde, angelegt.

Was erwartet euch aber überhaupt bei der Show? Gezeigt werden grundsätzlich Spiele für alle gängigen Plattformen, also PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, PC und Nintendo Switch - und zwar eine ganze Menge. Über 40 Titel sollen mit dabei sein.

Darunter sind acht Weltpremieren sowie VR-Titel und Spiele mit öffentlichen Demos. Welche Titel genau dabei sein werden, ist noch nicht bekannt. Wir wissen aber unter anderem schon, dass es was von Indie-Publisher Raw Fury zu sehen gibt, bei dem beispielsweise die Lebenssimulation Moonstone Island und das Horrorspiel Post Trauma erscheinen.

Auch Thunderful Games, bei denen zum Beispiel Indie-Hit Planet of Lana erschienen ist, wird Spiele präsentieren. Durch den Abend führen uns Troy Baker, der für viele seiner Rollen in Videospielen wie Joel in The Last of Us bekannt ist, und Erika Ishii, die ihr aus Apex Legends kennen könntet (via gamesradar.com).

Hinweis: Webedia Gaming (GameStar, GamePro, MeinMMO) begleitet das große Spiele-Event als offizieller Medienpartner der gamescom 2023. Zudem ist GameStar ein Partner der Indie Arena Booth.

Moment mal, fand die Future Games Show 2023 nicht schon statt? Richtig, es gab bereits weitere Showcases dieses Jahr. Beim Sommer-Showcase im Juni waren unter anderem spannende Titel wie das Soulslike Lords of the Fallen, das Musical-Adventure Stray Gods und das Horrorspiel Pacific Drive zu sehen.

Auf GamePro.de findet ihr alle weiteren wichtigen Infos für euren Messebesuch in Köln oder auch für den Fall, dass ihr das Ganze von zu Hause aus verfolgen wollt. Oben verlinkt findet ihr nur eine kleine Auswahl unserer Artikel. Wir werden auch die Opening Night Live sowie die Future Games Show live für euch mit einem Ticker begleiten. Also schaut gerne bei uns vorbei, um euch zu informieren!

