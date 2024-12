Katzenspiel, das bei den Game Awards angekündigt und von Influencern beworben wird, steht bei Fans unter Verdacht, ein KI-Scam wie The Day Before zu sein

Das neuangekündigte Catly sieht sich KI-Vorwürfen ausgesetzt.

Bei den Game Awards 2024 gab es jede Menge große Ankündigungen zu sehen. Zwischen den neuen Ankündigungen zu The Witcher 4 oder dem nächsten Naughty Dog-Spiel gab es mit Catly auch einen Trailer für Katzen-Fans. Ob der wirklich ein echtes Spiel zeigt, wird aber mittlerweile angezweifelt.

Falls ihr die Show verpasst habt oder eine kurze Erinnerungshilfe braucht, könnt ihr euch das Video hier noch einmal anschauen. Darin zu sehen sind verschiedene flauschige Vierbeiner, die am Ende auf ihr Frauchen treffen. Gameplay gibt es keins.

Was ist Catly? Viele konkrete Informationen gibt es nicht, aber das Katzenspiel wurde als MMO für PC und Nintendo Switch angekündigt. Außerdem scheint es eine Version spezifisch für Apple Watches zu geben (via TheGamer.com).

Warum gibt es Zweifel an Catly?

Auf Reddit und Twitter gibt es mittlerweile viele Stimmen, die sich sehr skeptisch gegenüber Catly zeigen. Wir fassen die am häufigsten genannten Gründe zusammen.

Was soll das für ein Spiel sein? Zwar zeigt das Video recht schön animierte Katzen, allerdings streut das Video keinerlei Hinweise, worum es im eigentlichen Spiel geht. Es gibt bereits eine Steamseite, aber auch die ist nicht gerade redselig, was konkrete Features angeht.

In der Zusammenfassung ist immerhin von einer “Open World“ die Rede. Danach folgen allerdings eher wahllos wirkende Schlagworte aneinandergereiht. Der folgende Abschnitt steht tatsächlich so bei Steam: „Hyperrealism, Actions, Cuddle, Speed, Islands, Fashion, Dreams, Snow, Robots, Plants - all with and via Cats.“

Influencer-Werbung und Blockchain

Werbung auf der Steamseite gibt es übrigens auch. Allerdings nicht für das Spiel, sondern für Vorbestellungen von Sonnenbrillen, einer Fashion-Collection und Smartwatches zu Catly.

Ungefragte Werbung für reale Produkte ist nichts Neues und sogar große AAA-Produktionen wie Naughty Dogs neues Spiel Intergalactic sind nicht davor sicher. Einen guten Eindruck machen nervige Ads jedenfalls nicht. Das gilt sowohl für Naughty Dog als auch für Catly. Das ist witzig, wegen Hunden und Katzen - aber das nur am Rande.

Laut Digitaltrends.com arbeitet beim Entwickler „Super Authenti“ (sic!) zudem womöglich der Gründer eines Studios namens TenthPlanet aus Hongkong, das für seine Arbeit an Blockchain-Crypto-Spielen bekannt ist.

Und als wäre all das nicht genug, häufen sich die Vermutungen, dass viele der veröffentlichten Screenshots und der Trailer mit Hilfe von KI generiert wurden, während gleichzeitig Influencer-Accounts auf TikTok und Co. Werbevideos mit markierten Partnerschaften hochladen.

Mit dabei sind auch sehr reichweitenstarke Namen wie Ninja und Pokimane. Letztere hat ihren Werbetweet mittlerweile allerdings wieder gelöscht, nachdem sie auf die KI-Vorwürfe aufmerksam gemacht wurde. Einen Screenshot der ursprünglichen Meldung findet ihr noch bei knowyourmeme.com.

Ein neues The Day Before?

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich angekündigte Spieleprojekte letztlich als Scam herausstellen. Besonders prominent war im vergangenen Jahr der Zombie-Shooter The Day Before. Dieser wurde zwar sogar veröffentlicht, verschwand aber kurz darauf direkt wieder von Steam und löste eine heftige Protestreaktion in der Community aus.

Fans von GTA und Die Sims sollten bei Spielen wie City Paradise aufpassen. Hier sind in den ersten Trailern bereits etliche geklaute Assets aus anderen Titeln aufgefallen, bei denen sich offenbar ausgiebig bedient wurde.

Ob sich Catly tatsächlich hier einreiht, bleibt abzuwarten. Falls ihr euch auf das Cozy-Katzenspiel freut, schadet es vermutlich nicht, die Vorwürfe zumindest im Hinterkopf zu haben und eure Erwartungshaltung gegebenenfalls etwas anpassen.

Was denkt ihr: Ist Catly ein echtes Spiel oder vermutet ihr ebenfalls einen Scam?