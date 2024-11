Vorsicht! Dieses Spiel scheint wie gemacht für Fans von GTA 6 und Die Sims, es gibt aber Zweifel am Projekt

Falls ihr über das Spiel Paradise stolpert, seid vorsichtig.

Während viele Sims-Fans aktuell auf InZOI warten und die ganze Welt GTA 6 entgegenfiebert, gibt es ein neues Spiel, das offenbar genau diese beiden Hypes abgreifen möchte. Falls ihr derzeit über "Paradise" oder "City Paradise" stolpert, solltet ihr jedoch vorsichtig sein. Hier erfahrt ihr, warum.

Vorsicht vor dem Paradies

Auf den ersten Blick sieht Paradise von Entwickler Ultra Games ganz cool aus. Das Studio beschreibt das Projekt selbst als eine Mischung aus GTA und Die Sims. Die Trailer zeigen schicke Autos in einer modernen Großstadt, Reflexionen und Schatten machen einen guten Eindruck und auch die versprochenen Features können sich erst mal sehen lassen.

Eine Spielfigur interagiert außerdem mit verschiedenen NPCs, führt Gespräche und deutet soziale Gameplayelemente an.

Mit viel Selbstvertrauen wirbt das Spiel für sich als "die realistischste Weltensimulation". Dieses hehre Ziel soll mit "fortgeschrittener" KI-Unterstützung erreicht werden. Mit der soll jeder Tag in Paradise anders ablaufen, NPCs sollen eigene, generierte Persönlichkeiten bekommen und sogar die Vertonung der Figuren soll per KI umgesetzt werden. Beziehungen und Hochzeiten soll es auch geben. Das klingt alles nach großen Versprechungen, von denen wir bisher allerdings fast nichts Konkretes gesehen haben.

Der offizielle Trailer preist zudem den Kryptohandel im Spiel an, mit dem Immobilien und mehr finanziert werden sollen. Unabhängig davon, wie ihr grundsätzlich zu KI-generierten Inhalten steht, gibt es einige klare Warnsignale, die ihr im Hinterkopf haben solltet.

Ist das alles nur geklaut, eo eo?

Ultra Games hat auf YouTube etwa ein Gameplay-Video veröffentlicht, dass eine Spielfigur zeigt, wie sie über einen Strand läuft. Wie der GTA-Community aufgefallen ist, finden sich dort allerdings geklaute Assets aus dem GTA 6-Trailer. Und wir reden hier nicht über grobe Ähnlichkeiten, sondern wirklich 1:1 identische Gegenstände.

Die Sonnenschirme zieren dieselben s-förmigen Logos wie bei Rockstar Games und auch die fiktive Sonnenschirmfirma hört auf denselben Namen „Soil Sisters“. Dazu kommt, dass der Strand laut Beschriftung sogar „Vice Beach“ heißt, was ebenfalls auf Vice City aus dem GTA-Universum hinweist.

Einem YouTube-User fiel zusätzlich auf, dass die Taxis im Paradise-Trailer exakt den Modellen aus der Matrix Awakens-Demo von 2021 entsprechen. Die sollte zum Start der neuen Unreal Engine 5 als Techdemo zeigen, was die neue Technik optisch leisten kann. Der Taxi-Vergleich stimmt und deutet darauf hin, dass Ultra Games für ihren Gameplay-Trailer lediglich fertige Assets aus dem UE5-Store genutzt hat.

Matrix Awakens (Bild: YouTube @gamingletloose) Paradise (Bild: YouTube @paradisegame)

Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, das euch dieses Phänomen irgendwie bekannt vorkommt, dann erinnert ihr euch vermutlich an das legendäre Skandalspiel The Day Before. Auch hier gab es nach den ersten Trailern den gleichen Vorwurf – und die absurden Aktionen des Entwicklers Fntastic hören übrigens bis heute nicht auf.

1:29:26 Die wahre Geschichte von The Day Before

Das war aber noch nicht alles, was merkwürdig erscheint. Wie die beiden YouTuber JetroYT (via Reddit) und Cyber Boi berichten, kontaktierte das Entwicklerstudio sie und andere Influencer für Werbepartnerschaften. Im Rahmen des Austauschs per E-Mail registrierte sich der, laut eigenen Aussagen, bereits skeptische Cyber Boi mit einer Wegwerf-Mail-Adresse und bekam kurz darauf die Meldung, dass es den Versuch gab, das Passwort seines hinterlegten Accounts zurückzusetzen.

Schaut euch die Darstellung der Anfrage von Cyber Boi am besten selbst an:

Ultra Games warnt dagegen auf Twitter/X, dass derzeit Fake-Links im Umlauf seien, die nicht von ihnen autorisiert wurden. Es könnte also sein, dass Cyber Boi hier in eine Falle getappt ist, die womöglich nichts mit den Entwicklern zu tun hat.

Doch selbst in diesem Fall gäbe es genug andere Gründe, um Vorsicht walten zu lassen. Es ist nicht komplett auszuschließen, dass Paradise ein echtes Spiel werden möchte, das die genannten Features tatsächlich umsetzen will. Allerdings bleibt bei großflächig KI-generierten, teils geklauten Inhalten und Kryptohandel selbst mit dieser wohlwollenden Haltung offen, ob ihr als Fans von Die Sims und GTA 6 wirklich das bekommen würdet, was ihr euch erhofft.