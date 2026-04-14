Game Boy-Fan bestellt monatelang die falschen Displays und Shells - hat nach all der Anstrengung endlich den perfekten weißen GBC

In weiß macht der GBC ebenfalls eine gute Figur. (Bild: Constellation_XI auf Reddit)

Der Game Boy Color erfreut sich unter Moddern noch immer großer Beliebtheit und so gibt es nahezu jedes Bauteil mittlerweile in verbesserter Form und in anderen Farben. Ein Fan hat sich nun einen komplett weißen GBC gebastelt, der Weg dahin war aber offenbar lang.

Augen auf beim Teilekauf

Der Game Boy Color ist der Nachfolger des originalen Game Boy und kam im Oktober 1998 auf den Markt. Ursprünglich wurde er in den Farben "Beere", "Traube", "Kiwi", "Löwenzahn", "Petrol" und "Atomic Purple" veröffentlicht.

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Schon vor einiger Zeit haben auch viele Modder den GBC für sich entdeckt und online findet man Teile wie das Case oder die Knöpfe in nahezu allen Farben. Zudem gibt es verbesserte Displays, Linsen und Ähnliches, womit der Handheld modernisiert werden kann.

An genau so einem Mod-Projekt hat sich auch der Reddit-User "Constellation_XI" versucht. Er hat sich dabei einen nahezu komplett weißen GBC zusammengebaut. Einzig der Schriftzug sowie die Select- und Start-Buttons sind bunt.

Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen, allerdings hat ihn das Projekt offenbar viele Nerven gekostet. Er schreibt nämlich dazu, dass er wochenlang immer wieder falsche beziehungsweise unpassende Teile bestellt hat und dann nochmal neu bestellen musste.

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Denn es gibt beim Modding des GBC einiges zu beachten. Verschiedene Linsen, Displays, Buttons und Hüllen sind nicht miteinander kompatibel oder passen schlichtweg nicht gleichzeitig in das Gehäuse. Man sollte also unbedingt die Abmessungen checken, bevor man sich etwas bestellt.

Trotz des Ärgers hat sich das Projekt aber gelohnt. In den Kommentaren gibt es viele User, die den Look des weißen GBC loben. Ein User nennt ihn spaßeshalber "Game Boy Colorless".

Andere schreiben, dass sie ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Irgendwie gehöre es zum Modden einfach dazu, dass vieles nicht passt und man eher auf Umwegen zum Ziel kommt. Wenn man dann aber da ist, vergisst man den Ärger doch schnell.

Habt ihr noch einen alten Game Boy zuhause?