Game Boy-Spieler findet im Keller seiner Eltern etliche Pokémon-Spiele, nach denen sich Sammler heute die Finger lecken

So sieht die Pokémon- und Game Boy-Spielesammlung aus (Bild: reddit.com/user/blackdavidcross/).

Vielleicht ist es mal wieder an der Zeit, eure Eltern zu besuchen! Mit etwas Glück findet ihr da noch die eine oder andere Rarität aus eurer Vergangenheit. Das können echte Schätze wie bei diesem Menschen hier sein, der nicht nur seinen alten Game Boy, sondern gleich noch sechs Pokémonspiele gefunden hat, die auch heute noch durchaus gefragt sind.

Glückspilz und Game Boy-Fan findet bei seinen Eltern alte Pokémon-Schätze

Die gute, alte Game Boy-Zeit liegt natürlich schon eine ganze Weile zurück, aber die Nostalgie ist ein mächtiges Gefühl. Dementsprechend freuen sich Finder*innen nicht nur sehr darüber, ihre alten Schätze zu finden, sondern es gibt auch diverse Menschen, die sie sammeln und teilweise sehr viel Geld dafür ausgeben.

Der Reddit-User mit dem Namen blackdavidcross hat im Keller seiner Eltern eine äußerst schöne Entdeckung gemacht. Eigentlich wollte er eigenen Angaben zufolge nur "ein bisschen Kram aus dem Keller holen", dabei sei ihm dann die alte Kollektion in die Hände gefallen. Und die kann sich durchaus sehen lassen.

Wie es aussieht, haben wir es hier mit einem Game Boy color plus Lupe und Lampe sowie einem Game Boy Advance SP und sieben Spielen zu tun. Ein mysteriöses Spiel ist auf den ersten Blick nicht erkennbar, und bisher wurde auch noch nicht verraten, um welchen Titel es sich handelt. Das hier sind die anderen sechs Games:

Pokémon Gelb

Pokémon Blau

Pokémon Rot

Pokémon Kristall-Edition

Pokémon Gold

Pokémon Silber

Hier könnt ihr euch die Sammlung anschauen:

Die Pokémon-Spielesammlung für den Game Boy kann sich also wirklich sehen lassen. Allerdings wissen wir natürlich nicht, ob die Games allesamt noch spielbar sind und in welchem Zustand sich die interne Batterie zum Speichern der Spielstände befindet. Die Module sind jedenfalls fern ab von makellos.

Darum lässt sich leider auch nicht so genau sagen, wie viel Geld diese Sammlung wohl wert sein könnte. Ein großes Manko wäre beim Versuch, sie zu verkaufen, wohl aber, dass offenbar keine Verpackungen mehr mit dabei sind.

Sobald eines der selteneren Game Boy-Pokémons in gutem Zustand auch noch die unversehrte Originalverpackung dabei hat, ist es sehr schnell mehrere Hundert Euro wert. So, ohne die Verpackungen, bewegen sich die Preise für die Spiele meist eher im Bereich zwischen 30 oder 40 und 80 bis 100 Euro.

Welche Pokémonspiele habt ihr auf dem Game Boy am liebsten gespielt und was vermutet ihr für ein Spiel hinter dem ohne Label?