Crimson Desert könnt ihr ohne Day 1-Patch nicht spielen

Wenn ihr euch die Disk-Version des Open World-Spiels holt, müsst ihr euch auf einen großen Download einstellen.

Dennis Müller
16.03.2026 | 12:45 Uhr

Wollt ihr Crimson Desert spielen, müsst ihr vorab den D1-Patch downloaden. Wollt ihr Crimson Desert spielen, müsst ihr vorab den D1-Patch downloaden.

Bevor Crimson Desert am kommenden Donnerstag erscheint, kommen immer mehr kleine und große technische Details ans Licht. So gab es in der Vorwoche nicht nur einen technischen Deep Dive von Digital Foundry zur PS5 Pro-Version.

Da sich die PS5-Version an manchen Orten bereits im Umlauf befindet, wissen wir auch, dass zum Starten des Open World-Spiels eine Internetverbindung benötigt wird – und ein massiver Day 1-Patch!

D1-Patch ist ein Muss für Crimson Desert

Wie Pearl Abyss jetzt im offiziellen FAQ bestätigt hat, könnt ihr die Installation von Crimson Desert nur abschließen, wenn eure Konsole mit dem Internet verbunden ist und so ein nötiger Day 1-Patch heruntergeladen werden kann.

Einfach mit eurer gekauften Disk-Version loszocken, ist wie bei vielen AAA-Blockbustern heutzutage einmal mehr nicht möglich.

Video starten 1:45 Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive Open World-Spiel alles auf dem Kasten hat

Wie Pushsquare berichtet, solltet ihr euch zudem auf keinen kleinen Download einstellen. Demnach werden von der Disk nämlich lediglich rund 76 GB an Daten auf die Festplatte kopiert. Eine zweite Blu-ray-Disk wird es laut Pearl Abyss nicht geben.

Dass Crimson Desert jedoch um einiges größer ausfällt, zeigen bereits die Specs der PC-Version, für die 150 GB an freiem Festplattenspeicher benötigt werden. Zwar sind Konsolenversionen meist kompakter, auf einen ca. 50 GB großen D1-Patch solltet ihr euch jedoch einstellen.

Für die PS5 Pro bringt der Patch laut Digital Foundry unter anderem die neue Version von PSSR:

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Bald geht's los mit Crimson Desert

Während der Preload plattformübergreifend hierzulande am 17. März um 23 Uhr startet, könnt ihr genau 48 Stunden später anfangen zu spielen.

Braucht ihr noch wichtige Infos zum Action-Adventure, könnt ihr euch ab dem 18. März um 23 Uhr den GamePro-Test durchlesen, an dem Kevin gerade eifrig schreibt.

Was glaubt ihr, in welchen Wertungsregionen sich Crimson Desert einfinden wird?

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Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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