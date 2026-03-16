Arc Raiders-Devs haben angefangen, KI-Stimmen durch echte Sprecher zu ersetzen, CEO gibt zu: "sie sind besser"

Einige Zeilen in Arc Raiders sind KI-generiert. Embark hat manche davon seit dem Release des Spiels ausgetauscht.

Jonas Herrmann
16.03.2026 | 12:10 Uhr

In Arc Raiders kommen teilweise KI-generierte Stimmen zum Einsatz. In Arc Raiders kommen teilweise KI-generierte Stimmen zum Einsatz.

Der erfolgreiche Launch von Arc Raiders wurde auch von Kritik begleitet, weil Embark teilweise KI-generierte Stimmen genutzt hat. Laut dem CEO des Studios wurden einige davon mittlerweile ersetzt.

KI-Stimmen durch echte Sprecher ersetzt

In welchem Umfang Embark KI genutzt hat, um Voice-Lines ins Spiel zu bringen, ist unklar. In jedem Fall wurden Teile des Ping-Systems mithilfe der Technologie erstellt. Seit dem Release wurden laut dem Embark-CEO Patrick Söderlund einige davon ausgetauscht.

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Dies hat Söderlund in einem Interview mit Games Industry erklärt. Er wollte dabei auch klarstellen, dass die KI nicht genutzt wurde, um Sprecher*innen zu ersetzen oder schlechter zu bezahlen. So führt er etwa aus:

"Wir bezahlen unsere Sprecher für die gesamte Zeit, die sie mit uns im Aufnahmestudio verbringen, und holen viele von ihnen immer wieder zurück, während wir das Spiel weiter aktualisieren. Für bestimmte Verwendungszwecke bezahlen wir sie auch für die Erlaubnis, ihre Stimmen über Text-to-Speech-Technologie für Zeilen zu lizenzieren, die für das Eintauchen in das Spielerlebnis nicht so entscheidend sind – meist handelt es sich dabei um Audioausgaben des Ping-Systems."

Trotz dieser Nutzung von KI stammen viele Voice-Lines in Arc Raiders von echten Sprecher*innen, so Söderlund. Zudem habe man seit dem Release einige Zeilen neu aufgenommen und so die KI-generierten Texte ersetzt.

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Der Grund dafür ist einfach, dass echte Sprecher*innen einfach besser sind als KI-generierte Stimmen. Söderlund sagt:

"Wir haben einige der Zeilen nach der Veröffentlichung neu aufgenommen und mit echten Stimmen eingespielt. Es gibt einen Qualitätsunterschied. Ein echter professioneller Schauspieler ist besser als KI; so ist es nun einmal. Wir betrachten [KI] in erster Linie als Produktionswerkzeug. Wir können Dinge intern testen. Wir können 15 verschiedene Zeilen ausprobieren, ohne sie aufzunehmen, und wissen dann, was wir aufnehmen müssen. Es ist auch eine Arbeitsweise für uns, nicht aber ein Ersatz für Schauspieler. Wir glauben nicht unbedingt daran, Menschen ständig durch KI zu ersetzen."

Solche "KI-Tricks" dürften Embark auch dabei geholfen haben, trotz eines vergleichsweise kleinen Budgets ein Spiel von annähernd AAA-Qualität zu entwickeln. Der Erfolg gibt dem Studio recht und dass Texte im Nachhinein ersetzt werden, ist immerhin ein gutes Zeichen.

Was haltet ihr von der Nutzung von KI-Stimmen in Videospielen?

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