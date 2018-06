Die E3 hat uns wie jedes Jahr jede Menge Trailer und Ankündigungen beschert. Und wie jedes Jahr werden nach der Messe die Game Critics Awards verliehen, die die besten Spiele der Messe in verschiedenen Kategorien küren.

Was sind die Game Critics Awards? Die Verleihung der Game Critics Awards findet seit 1998 statt. Nominierte wie Gewinner werden von internationalen Medienvertretern ausgewählt, die Öffentlichkeit kann also nicht mitvoten. Die Vergabe erfolgt dabei stehts unabhängig von den Organisatoren der E3. Für die Hauptkategorien dürfen nur Spiele vorgeschlagen werden, die auf der Messe für die Juroren mindestens fünf Minuten lang anspielbar waren, weshalb Titel wie Cyberpunk 2077, Beyond Good & Evil 2, The Last of Us: Part 2 und andere gezeigte Blockbuster disqualifiziert waren.

Disclaimer

Zu den Juroren der Game Critics Awards: Best of E3 2018 gehörten Vertreter von GamePro und GameStar.

Die nominierten Spiele der Game Critics Awards sind jetzt bekannt, die Gewinner werden aber erst am Montag, den 2. Juli 2018 bekannt gegeben. Hier die Liste der nominierten E3 2018-Spiele:

Das sind die nominierten Spiele der E3 2018

Best of Show

Best Original Game

Best Console Game

Assassin's Creed Odyssey

Dreams

Marvel's Spider-Man

Resident Evil 2 Remake

Sekiro: Shadows Die Twice

Super Smash Bros. Ultimate

Best VR/AR Game

Astro Bot: Rescue Mission

Déraciné

Echo Combat

Tetris Effect

Trover Saves the Universe

Best Hardware/Peripheral

NEO GEO Mini

Poké Ball Plus

Starlink: Battle for Atlas

Vantage Controller for PS4

Xbox Adaptive Controller

Best Action Game

Best Action/Adventure

Assassin's Creed Odyssey

Marvel's Spider-Man

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Shadow of the Tomb Raider

Tom Clancy's The Division 2

Best RPG

Best Fighting Game

Best Racing Game

Best Sports Game

Best Strategy Game

Mutant Year Zero: Road to Eden

Total War: Three Kingdoms

Two Point Hospital

Wargroove

Best Family/Social Game

Dreams

LEGO DC Super-Villains

Pokémon: Let's Go, Pikachu! and Eevee!

Overcooked 2

Mario Tennis Aces

Best Online Mulitplayer

Anthem

Battlefield 5

Call of Duty: Black Ops 4

Destiny 2: Forsaken

Skull & Bones

Tom Clancy's The Division 2

Best Independent Game

Ori and the Will of Wisps

Outer Wilds

Overcooked 2

Sable

Tunic

Best Ongoing Game

Hinzu kommen drei weitere Sonderkategorien für Grafik, Sound und Innovation, in denen auch nicht-anspielbare Titel nominiert und schließlich ausgezeichnet werden können.