Schon in Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir aus dem Jahr 2015 konntet ihr ein Plakat entdecken, das eine Anspielung auf Alola und Alola-Kokowei war. Nun entdecken Spieler, dass das Entwicklerstudio Game Freak in Pokémon Ultrasonne und Ultramond einen Hinweis auf Pokémon Schwert & Schild versteckten.

Ein Plakat verrät die Zukunft: Im Spiel Pokémon Ultrasonne und Ultramond besucht ihr das Game-Freak-Büro. Dort hängt an einer Wand ein Plakat. Schaut ihr es such genauer an, dann sieht das Wesen darauf aus wie Gigadynamax-Riffex und ist damit ein Hinweis auf Pokémon Schwert & Schild.

Damit haben uns die Entwickler also schon recht früh eine Andeutung dessen gegeben, auf was sich Pokémon-Fans freuen durften. Offiziell bestätigt haben die Entwickler das zwar nicht aber es sieht recht eindeutig danach aus.

Sie haben es wieder getan: Im Game Freak-Office von Ultrasonne und Ultramond hängt ein Plakat, welches offenbar Gigadynamax-Riffex zeigt. Und niemand hat es bemerkt... pic.twitter.com/zSjDNOocHp — Pokefans.net (@PokefansNET) May 28, 2020

Gibt es noch mehr Hinweise?

Haltet die Augen offen! Nun stellt sich die Community natürlich die Frage, ob noch weitere solcher Hinweise in Spielen versteckt sind. Finden wir vielleicht in Pokémon Schwert und Schild ebenfalls etwas, das auf kommende Spiele oder Pokémon-Generationen hindeutet? Am besten durchsucht ihr alle Häuser und schaut euch die dort eventuell hängenden Plakate an.

2 1 Mehr zum Thema Alle Pokémon-Editionen nach Spielzeit gerankt: Welche ist die kürzeste?

Zumindest werden Pokémon-Fans in Zukunft deutlich aufmerksamer durch die Spielwelten reisen und sich alles zweimal anschauen, um eventuell weitere Hinweise auf die Zukunft der Pokémon-Spielereihe zu entdecken.

Wie ist das bei euch? Haltet ihr die Augen nun in den Pokémon-Spielen verstärkt offen in der Hoffnung, solche Entdeckungen zu machen?