In PS Plus Extra/Premium steckt nächste Woche ein Blockbuster, der für Horrorfans Pflicht ist

Dieser neu ergänzte Horror-Hit bietet spaßiges Geballer und abgedrehten Grusel.

Auch im Januar rotieren die Spiele bei den Extra-/Premium-Abostufen von PS Plus wieder einmal durch und es kommen ein paar Neuzugänge dazu. Unter anderem ein absolut empfehlenswertes Horrorspiel: Resident Evil: Village.

Wann wird Resident Evil: Village in PS Plus Extra/Premium ergänzt? Am 20. Januar

2:40 Resident Evil: Village - Neuer Trailer zeigt Horrorschloss und Vampire

Ein Must-Play für Horrorfans – darum geht es

Bei Village handelt es sich um den bisher letzten Hauptreihen-Ableger. Habt ihr ihn bislang noch nicht gezockt, dann solltet ihr ihn schleunigst nachholen, denn hier wartet wirklich spaßig-überdrehte Horror-Action auf euch.

Ihr schlüpft erneut wie im Vorgänger in die Schuhe von Ethan Winters. Im neuen Abenteuer ist dieser aber nicht auf der Suche nach seiner Frau Mia, sondern jagt zur Abwechslung seiner entführten Tochter Rose hinterher.

Dabei verschlägt es ihn in ein abgelegenes Dorf, in dem irgendwas gewaltig im Argen liegt. Anstelle der gewohnten Serien-Zombies bekommt Ethan es aber mit Werwolf- und Vampir-artigen Geschöpfen zu tun. Dazu gehört unter anderem die jetzt schon kultige Schlossherrin Lady Dimitrescu, die ein fieses Spiel mit dem verzweifelten Familienvater treibt.

Hier findet ihr unseren Test: Resident Evil 8 im Test: Village ist ein "Best of" aus 25 Jahren Resi von Dennis Müller

So gruselig wie in Teil 7 wird es in Resident Evil: Village aber nicht. Das Spiel setzt eher auf einen überdrehten Action-Ansatz. Allerdings gibt es im Verlauf eine sehr schöne Gruselhaus-Passage mit Gänsehautfaktor.

Während des Abenteuers müsst ihr auch mit euren Ressourcen haushalten. Das ist allerdings nicht so knifflig wie in vielen anderen Survivalhorrorspielen. Zwischendurch erwartet euch außerdem auch das ein oder andere Rätsel.

Für wen ist Resident Evil Village was und für wen nicht?

Auf Metacritic steht die PS5-Version bei einem 84er-Schnitt und grundsätzlich ist die Resi-Reihe ein absolutes Muss für Horrorfans. Falls ihr aber eher auf subtilen Grusel oder tiefgründige Storys steht, werdet ihr mit dem Spiel vermutlich nicht glücklich. Denn in der Beziehung setzt das letzte neue Resi auf den gewohnten Trash.

Habt ihr das Spiel bereits gezockt oder freut ihr euch jetzt auf die Ergänzung im PS Plus Extra-Lineup?