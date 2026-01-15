In PS Plus Extra/Premium steckt nächste Woche ein Blockbuster, der für Horrorfans Pflicht ist

Nächste Woche bekommt PS Plus eine besonders lohnenswerte Neuergänzung für alle, die auf Action-Horror stehen.

Samara Summer
15.01.2026 | 17:00 Uhr

Dieser neu ergänzte Horror-Hit bietet spaßiges Geballer und abgedrehten Grusel. Dieser neu ergänzte Horror-Hit bietet spaßiges Geballer und abgedrehten Grusel.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Auch im Januar rotieren die Spiele bei den Extra-/Premium-Abostufen von PS Plus wieder einmal durch und es kommen ein paar Neuzugänge dazu. Unter anderem ein absolut empfehlenswertes Horrorspiel: Resident Evil: Village.

  • Wann wird Resident Evil: Village in PS Plus Extra/Premium ergänzt? Am 20. Januar

Video starten 2:40 Resident Evil: Village - Neuer Trailer zeigt Horrorschloss und Vampire

Ein Must-Play für Horrorfans – darum geht es

Bei Village handelt es sich um den bisher letzten Hauptreihen-Ableger. Habt ihr ihn bislang noch nicht gezockt, dann solltet ihr ihn schleunigst nachholen, denn hier wartet wirklich spaßig-überdrehte Horror-Action auf euch.

Ihr schlüpft erneut wie im Vorgänger in die Schuhe von Ethan Winters. Im neuen Abenteuer ist dieser aber nicht auf der Suche nach seiner Frau Mia, sondern jagt zur Abwechslung seiner entführten Tochter Rose hinterher.

Dabei verschlägt es ihn in ein abgelegenes Dorf, in dem irgendwas gewaltig im Argen liegt. Anstelle der gewohnten Serien-Zombies bekommt Ethan es aber mit Werwolf- und Vampir-artigen Geschöpfen zu tun. Dazu gehört unter anderem die jetzt schon kultige Schlossherrin Lady Dimitrescu, die ein fieses Spiel mit dem verzweifelten Familienvater treibt.

Hier findet ihr unseren Test:
Resident Evil 8 im Test: Village ist ein "Best of" aus 25 Jahren Resi
von Dennis Müller
Resident Evil 8 im Test: Village ist ein Best of aus 25 Jahren Resi

So gruselig wie in Teil 7 wird es in Resident Evil: Village aber nicht. Das Spiel setzt eher auf einen überdrehten Action-Ansatz. Allerdings gibt es im Verlauf eine sehr schöne Gruselhaus-Passage mit Gänsehautfaktor.

Während des Abenteuers müsst ihr auch mit euren Ressourcen haushalten. Das ist allerdings nicht so knifflig wie in vielen anderen Survivalhorrorspielen. Zwischendurch erwartet euch außerdem auch das ein oder andere Rätsel.

Für wen ist Resident Evil Village was und für wen nicht?

Auf Metacritic steht die PS5-Version bei einem 84er-Schnitt und grundsätzlich ist die Resi-Reihe ein absolutes Muss für Horrorfans. Falls ihr aber eher auf subtilen Grusel oder tiefgründige Storys steht, werdet ihr mit dem Spiel vermutlich nicht glücklich. Denn in der Beziehung setzt das letzte neue Resi auf den gewohnten Trash.

Habt ihr das Spiel bereits gezockt oder freut ihr euch jetzt auf die Ergänzung im PS Plus Extra-Lineup?

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Resident Evil: Village
Amazon
Resident Evil: Village
ab 50,49 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Resident Evil: Village

Resident Evil: Village

Genre: Action

Release: 07.05.2021 (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 38 Minuten

In PS Plus Extra/Premium steckt nächste Woche ein Blockbuster, der für Horrorfans Pflicht ist

15.02.2023

Neuer Resident Evil Village-Trailer zeigt den gruseligen PSVR2-Modus

31.10.2022

Der Resident Evil Village-DLC bietet das beste Horror-Level seit P.T.

24.10.2022

RE Village: Shadows of Rose im Test - Im DLC steckt ein echtes Horror-Highlight

21.10.2022

Resident Evil Village - Die Gold Edition bringt den Abschluss der Story
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Tomb Raider: Das ist die neue Lara Croft! Amazon zeigt erstmals Sophie Turner als neue Serien-Heldin

vor 19 Minuten

Tomb Raider: Das ist die neue Lara Croft! Amazon zeigt erstmals Sophie Turner als neue Serien-Heldin
In PS Plus ExtraPremium steckt nächste Woche ein Blockbuster, der für Horrorfans Pflicht ist

vor 40 Minuten

In PS Plus Extra/Premium steckt nächste Woche ein Blockbuster, der für Horrorfans Pflicht ist
Animal Crossing: Käpten freischalten und wieso er nicht da ist   1  

vor einer Stunde

Animal Crossing: Käpten freischalten und wieso er nicht da ist
Fallout 3 + Fallout New Vegas Remaster: Fans entdecken seltsamen Fehler auf Steam, der auf baldigen Release hindeuten könnte

vor einer Stunde

Fallout 3 & Fallout New Vegas Remaster: Fans entdecken seltsamen Fehler auf Steam, der auf baldigen Release hindeuten könnte
mehr anzeigen