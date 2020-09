Zum 35. Jubiläum von Super Mario Bros. setzt Nintendo auf nostalgische Gefühle. Mit dem Game & Watch: Super Mario Bros. bringt Nintendo sein erstes Handheld-System zurück, das sowohl Spiele als auch eine digitale Uhr bietet. In einem Ankündigungs-Trailer präsentiert sich der moderne Game & Watch wie schon damals klein aber fein (via Nintendo Everything).

Die neue alte Game & Watch-Konsole

Mit Game & Watch: Super Mario Bros. liefert uns Nintendo für heutige Zeiten einen eher ungewöhnlichen Handheld. Vom ersten Game & Watch 1980 inspiriert, bietet die neue Game & Watch-Konsole ebenfalls eine digitale Uhr und vorinstallierte Spiele, die sich jedoch nicht erweitern lassen.

Im Detail beinhaltet das Sammelgerät drei klassische Spiele und eine Uhr:

Super Mario Bros.

Super Mario Bros.: The Lost Levels (in Japan als Super Mario Bros. 2 veröffentlicht)

aktualisiertes Game & Watch-Spiel Ball (Mario-Version)

digitale Uhr mit 35 Animationen (z.B. mit Marios Freunden und Feinden)

Der Hybrid aus Handheld und Uhr ähnelt zwar den Originalen von früher, wurde aber modernisiert. So kommt der Game & Watch: Super Mario Bros. mit einem modernen Control Pad, einem Farb-LCD-Bildschirm und einer Lithium-Ionen-Batterie. Die Handheld-Konsole soll damit etwa 8 Stunden durchhalten und wird über ein USB-C-Kabel wieder aufgeladen, was ungefähr 3,5 Stunden dauert.

Release & Preis

Der neue Game & Watch: Super Mario Bros. erscheint am 13. November und soll rund 49,99 US-Dollar kosten. Damit dürfte das Gerät bei uns an die 50 Euro kosten.

Zum 35. Geburtstag von Super Mario hat Nintendo aber noch mehr zu bieten. In einer speziellen Mario Direct stellte das Unternehmen weitere (altbekannte) Titel vor:

Wie gefällt euch der neue Game & Watch?