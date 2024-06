Woher kommt der Name von Super Mario? Tatsächlich von einer realen Person, die gar nichts mit Nintendo zu tun hatte

Gewusst? Der berühmte Klempner Mario ist nach einer realen Person benannt, der Nintendo Miete schuldete.

"It's a Me, Mario!" – Dieser Satz ist mittlerweile fest in der Spielegeschichte verankert. Aber habt ihr gewusst, dass der Klempner mit dem Schnauzbart und der roten Mütze lange gar keinen Namen hatte und Nintendo sich ziemlich schwer damit getan hat, ihn zu benennen? Am Ende war es ausgerechnet ein Immobilienunternehmer, der Mario seinen Namen verlieh.

Mario fing als namenloser Zimmermann an ...

Aller Anfang ist klein und das zählt auch für die Nintendo-Ikone Mario. Seinen ersten Auftritt hatte er noch als Nebencharakter im Donkey Kong-Spiel von 1981. Hier war er übrigens noch gar kein Klempner, sondern Zimmermann. Erst 1983 mit seinem eigenen Spiel – Mario Bros. – ging der Berufswechsel einher.

Das war aber nicht das einzige Problem bei seiner Identitätsfindung. Nintendo hatte nämlich lange keinen Namen für den Charakter. Das Team soll ihn während der Entwicklung von Donkey Kong lange Zeit einfach nur "Jumpman" genannt haben.

Nintendo wollte zu dieser Zeit allerdings auch mehr auf den amerikanischen Markt vordringen, weshalb sie amerikanische Namen für die Charaktere brauchten.

... und wurde ausgerechnet nach einem Vermieter benannt

Laut David Sheffs Buch "Game Over: How Nintendo Conquered the World" (via New York Times) soll das Team im Office in Seattle gerade überlegt haben, welchen Namen sie ihrem Zimmermann mit der roten Mütze geben könnten, als der Besitzer des Bürogebäudes reinkam: Mario Segale.

Nintendo hinkte nämlich mit der Mietzahlung hinterher, weshalb Segale den damaligen Präsidenten von Nintendo of America, Minoru Arakawa, lautstark kritisiert haben soll – trotzdem entschied sich das Team, den Charakter nach Segale zu benennen, sobald er gegangen war.

Dass diese Story zumindest in groben Zügen so stimmt, bestätigte Spieldesigner Shigeru Miyamoto übrigens selbst in einem Video mit einem Nicken:

Warum genau sich das Team dazu entschieden hatte, den Namen von Segale zu nutzen, da gehen die Geschichten etwas auseinander.

Eine eher romantische Erzählung besagt, dass Segale sich entschieden hätte, Nintendo nicht für den Mietrückstand rauszuschmeißen, sondern ihnen stattdessen einen Aufschub zu gewähren, um die Miete aufzubringen. Das Team soll demnach seinen Namen aus Dankbarkeit gewählt haben.

Eine andere Variante besagt, dass Nintendo damit lediglich versucht hätte, den wütenden Vermieter zu besänftigen.

Trotz des gleichen Vornamens heißt der Spiele-Mario übrigens nicht Segale mit Nachnamen. Fans haben stattdessen lange spekuliert, dass Mario ebenfalls Mario mit Nachnamen heiße, was auch dessen Synchronsprecher Charles Martinet befürwortet.

Miyamoto hatte zuerst darauf gepocht, dass Mario gar keinen Nachnamen habe, später aber ebenfalls gewitzelt, dass Mario und Luigi beide Mario mit Nachnamen heißen.

Wenn ihr Mario heutzutage einen neuen Namen geben könntet, welchen würdet ihr wählen?