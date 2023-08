AC: Mirage: 'Jetzt haben sie mich zurückgewonnen' - Ihr seid begeistert von der kurzen Spielzeit eines Assassin's Creed

Bei Assassin's Creed Mirage lautet das Motto "back to the roots", also "zurück zu den Wurzeln". Nachdem die letzten Ableger der Reihe Open World-Monster mit riesigem Umfang waren, bedeutet das im kommenden Teil auch wieder die Rückkehr zu einer eher moderaten Spielzeit.

Die angekündigten 20 Stunden sind zwar - ganz allgemein betrachtet - nicht unbedingt wenig, aber im Vergleich zu den Vorgängern eben doch eine ordentliche Verschlankung. Bei euch kommt diese Ankündigung richtig gut an.

Ihr feiert die Spielzeit-Ankündigung von Assassin's Creed Mirage

Wir haben euch kürzlich in einer News verraten, wie viel Zeit ihr für den nächsten Teil der Assassin's Creed Reihe einplanen müsst. Wollt ihr nur die Story durchspielen, dann könnt ihr 20 Stunden einrechnen. Aber gerade was die Nebenaufgaben im Vergleich zu Valhalla oder Odyssey anbelangt, wurde stark reduziert. Denn auch für 100 Prozent wird die Spielzeit nur mit 25 bis 30 Stunden angegeben.

Diese Neuigkeit sorgt bei euch für große Begeisterung, wie ihr in den Kommentaren deutlich gemacht habt. Einige von euch berichten, dass die Reihe sie mit den extrem umfangreichen Teilen eigentlich schon verloren hatte, sie jetzt aber doch wieder den Einstieg wagen. So erklärt Fleiss111:

Jetzt ham se mich aber wieder zurück gewonnen nachdem ich stinksauer auf Ubisoft geworden bin nach dem endlos langen AC origins teil, wollte ich mich an Oddysey und Valhalla erst gar nicht ran wagen. Aber da ich nun höre story max 20std, wird das Ding definitiv wieder angefasst. Bin ja mal echt gespannt hier.

Dem stimmt auch unser Mod Michael_94 zu:

Genau mit dieser (für mich) angenehmeren Spielzeit holt mich die Serie tatsächlich wieder zurück! Origins, Odyssey und Valhalla hatten coole Kulissen, aber diese riesigen Welten schreckten mich zu sehr ab. Ich freue mich auf den neuen Ableger Mirage.

PhoeniX-2K fasst sich kurz und bemerkt einfach nur: "ENDLICH!!!"

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Einige Community-Mitglieder führen dagegen aus, dass neben der Spielzeit aber auch noch andere Kriterien passen müssen oder dass weniger der Umfang, sondern eher die Qualität des Erlebnisses zählt. Und nicht alle sind glücklich mit der Richtung, die Assassin's Creed einschlägt. Torsimmo findet zum Beispiel:

Nach den letzten drei Teilen ist Mirage gerade Mal ein Prolog. Finde ich viel zu kurz, hab mich dran gewöhnt mehrere Tage was von einem Spiel zu haben. Mirage ist an einem Wochenende fertig

5:57 Assassin's Creed Mirage kehrt zurück zu den Wurzeln - auch in Sachen Skills

Vom Kauf wird das den Fan aber trotzdem nicht abhalten. Selbst davon überzeugen, ob Mirage euren Geschmack trifft, könnt ihr euch ab dem 12. Oktober. Da erscheint das Spiel für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Amazon Luna. Der Preis für die Standard-Edition liegt bei 50 Euro.

Was haltet ihr davon: Hättet ihr gedacht, dass die kürzere Spielzeit in der GamePro-Community so gut ankommt oder dachtet ihr, hier wünschen sich die meisten ein längeres Erlebnis?