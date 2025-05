Assassin's Creed Shadows soll angeblich noch einen Koop-Modus bekommen

Bekommt AC Shadows noch einen Koop-Modus?

Gerüchte um einen Koop-Modus für Assassin's Creed Shadows sind nicht neu. Allein durch die Tatsache, dass es mit Naoe und Yasuke zwei spielbare Charaktere gibt, lässt schon den Wunsch danach bei Spieler*innen hochkochen. Tatsächlich gibt es aber bereits mehr als nur diesen Wunschgedanken. Insider Gaming liefert jüngst neue Hinweise auf den Modus.

Ubisoft arbeitet scheinbar an einem erweiterten Koop-Modus

Die neuen Informationen will Insider Gaming von anonymen Quellen erhalten haben, die angeblich direkt an der weiteren Entwicklung des Spiels beteiligt sind. Demnach soll nach wie vor ein Koop-Modus in Arbeit sein, der auf den Codename "League" hört.

Allerdings scheint es sich dabei nicht um einen einfachen 2er-Koop zu handeln, in dem wir lediglich als Naoe und Yasuke Seite an Seite kämpfen. Der Quelle nach soll der Koop von Shadows viel mehr als das bieten bzw. einen etwas anderen Weg einschlagen:

"Obwohl sie offensichtlich zentrale Charaktere sind, gibt es im Koop-Modus eine tiefere Geschichte, die das Erlebnis über die beiden hinaus erweitert."

Das klingt ein wenig danach, als würde der Koop-Modus neue Story-Inhalte, ja vielleicht sogar Charaktere liefern. Eventuell dürfen wir auch mehr als nur Naoe und Yasuke spielen? Der Codename "League", der sich offensichtlich auf die Liga im Spiel bezieht, die Naoe nach und nach aufbaut, lässt das ebenfalls vermuten.

Wann soll der Koop-Modus erscheinen? Angeblich ist ein Release für 2026 angesetzt. Einen genaueren Zeitraum nannte die Quelle nicht.

Wie wahrscheinlich ist das alles? Grundsätzlich will Ubisoft nach dem großen Erfolg von Assassin's Creed Shadows noch einiges an Inhalten nachliefern. Zudem gilt Tom Henderson mit seiner Seite Insider Gaming als gut vernetzter Brancheninsider. Auf den ersten Blick erscheint das Ganze also recht wahrscheinlich. Trotzdem handelt es sich hierbei nur um Gerüchte, zu denen Ubisoft sich noch nicht geäußert hat. Ihr solltet die Spekulationen um den Koop-Modus also mit Vorsicht genießen.

Die Zukunft von Assassin's Creed Shadows

Ob der Koop-Modus wirklich so existiert und irgendwann noch ins Spiel gepatcht wird, bleibt also abzuwarten. Sicher ist hingegen die Roadmap bis Juli, zu der es auch einen passenden Trailer gibt:

4:21 Assassin's Creed Shadows: Einen Monat nach dem Launch kündigt Ubisoft neue Quests und Inhalte an

Besonderes Augenmerk liegt natürlich auf dem ersten Story-DLC "Die Klauen von Awaji", der später in diesem Jahr erscheinen soll – laut Insider Gaming im September, eventuell sogar Oktober, falls er doch noch etwas verschoben wird. Aber auch hier gilt: Es handelt sich dabei vorerst nur um Spekulationen.

Aber was denkt ihr? Bekommt AC Shadows noch seinen Koop-Modus? Und falls ja, was erhofft ihr euch davon? Erwartet ihr außerdem, dass der erste DLC wirklich im September kommt?