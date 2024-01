Gamer-Mom fängt in Pokémon GO ein Shiny, das es noch gar nicht geben sollte und macht Spieler neidisch

Da hat einer Zocker-Mum einen ziemlichen Fang in Pokémon Go gemacht.

Manche Pokémon GO-Spieler*innen jagen jahrelang bestimmte Shiny-Varianten, die sogenannten schillernden und besonders seltenen Pokémon. Andere haben einfach unverschämtes Glück und fangen quasi aus Versehen welche. Und dann gibt es da noch Menschen wie die Mutter dieses Twitter-Nutzers. Die hat offenbar zufällig ein seltenes Pokémon gefangen, das es noch gar nicht im Spiel geben sollte.

Das Wichtigste in Kürze: Die Mutter eines Twitter-Nutzers hat ein extrem seltenes Pokémon gefangen, das es noch nicht im Spiel geben sollte.

Es handelt sich um ein Shiny-Schatten-Zubat in XXL-Größe.

Es wird vermutet, dass es sich um einen Fehler von Niantic handelt und das Pokémon in Zukunft wieder entfernt wird.

Es gibt jedoch auch die Vermutung, dass das Pokémon sehr selten ist, aber bereits jetzt im Spiel gefangen werden kann.

Glück muss man haben: Die Mutter dieses Twitter-Users fängt extrem seltenes Shiny

Darum geht's: Pokémon GO erfreut sich immer noch größter Beliebtheit. Der gigantische Mega-Hype der ersten Zeit ist zwar etwas abgeflacht, aber das Mobile-Game wird immer noch von sehr vielen Menschen gespielt und gefeiert, während Entwicklerstudio Niantic neue Events, Inhalte und natürlich Pokémon nachreicht.

So funktioniert Pokémon GO:

Gamer-Mom macht Nachwuchs misstrauisch: Ein Twitter-User zeigt leicht verwirrt einen Fang seiner Mutter auf Twitter beziehungsweise X. Die hat nämlich ein ganz besonderes Zubat gefangen, und zwar ein Shiny-Schatten-Zubat, und dann auch noch in XXL. Das heißt, hier kommen schon einige Faktoren zusammen, die den Fang zu etwas Einzigartigem machen.

Aber das war noch nicht alles: Vielen Kommentaren zufolge soll es diese Pokémon-Variante eigentlich noch gar nicht in Pokémon GO geben. Zumindest gehen die meisten Fans unter dem Beitrag davon aus, dass es sich um einen Fehler von Niantic und einen verfrühten Release handelt.

Ab morgen, dem 27. Januar, soll nämlich ein neues Event losgehen. Das dreht sich vor allem um Team GO Rocket und dauert bis zum 1. Januar. In dieser Zeit können Pokémon GO-Spieler*innen einzigartige Schatten-Pokémon fangen und gegen Team GO Rocket-Mitglieder antreten. Es gibt nicht nur wiederkehrende Schatten-Pokémon, sondern auch ganz neue wie Schatten-Kyogre und Ho-Oh.

Möglicherweise wurde das Shiny Schatten-Zubat also einfach ein bisschen zu früh veröffentlicht. Das könnte bedeuten, dass Niantic sein Versehen wieder rückgängig macht und die Mutter des Twitter-Users ihr superseltenes Zubat verliert. Wir hoffen natürlich, dass das nicht der Fall ist und sie es behalten kann.

Es herrscht Uneinigkeit: Manchen Fans zufolge soll es sich bei der ganzen Angelegenheit aber gar nicht um ein Versehen handeln. Eventuell ist es einfach nur extrem selten, aber durchaus jetzt schon möglich, so ein Pokémon im Mobile-Titel zu fangen. Das wäre zumindest deswegen wünschenswert, weil die Mutter ihr Shiny Schatten-Zubat dann auf jeden Fall behalten könnte.

Was war das seltenste Pokémon, das ihr bisher in Pokémon GO gefangen habt?