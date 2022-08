gamescom 2022: Xbox-Lineup und Livestream mit spannenden Spielen angekündigt

Dass Microsoft auf der gamescom 2022 wieder vertreten sein würde, wussten wir bereits, jetzt kennen wir aber auch das Lineup der Xbox-Booth, die dieses Jahr einige interessante Titel zum Anspielen bereit hält. Nicht nur das, Microsoft hat in einem Blogeintrag auch einen eigenen Xbox-Livestream für die Messe angekündigt.

Das ist das Xbox-Lineup auf der gamescom

Den Xbox-Stand finden Fans dieses Jahr wieder in Halle 8. Insgesamt 36 Stationen mit Updates und Spielen, die innerhalb der nächsten 12 Monate erscheinen, wird es geben. Dazu gehören diese Spiele der Microsoft Studios, die ihr auch anspielen könnt:

Aber auch einige Third-Party-Studios sind beim Xbox-Stand dabei, die ihr ebenfalls selbst testen dürft:

Xbox-TV-App zum ausprobieren: Außerdem wird es die Möglichkeit geben, die neue Xbox-App zu testen, die euch Game Pass Ultimate-Titel via Cloud Streaming ohne Konsole am Fernseher spielen lässt. Bislang gibt es die App ausschließlich für die neuesten Samsung-TVs, konntet ihr sie also selbst noch nicht nutzen, bekommt ihr auf der Messe die Gelegenheit. Alle weiteren Infos zur App bekommt ihr hier:

17 3 Game Pass ohne Xbox Microsoft bringt Smart-TV-App bereits Ende des Monats

Livestream am 25. August

Wie Microsoft außerdem angekündigt hat, wir der Xbox-Stand außerdem am 25. August live von der Messe aus streamen. Erwarten können wir Interviews und Gameplay von kommenden Spielen der Xbox Game Studios aber auch Third-Party-Entwickler*innen. Angekündigt sind unter anderem Sea of Thieves, A Plague Tale: Requiem und Lies of P.

Wann läuft der Livestream? Am 25. August von 14:00 bis 20:00 Uhr deutscher Zeit

Wollt ihr wissen, welche Titel es sonst noch auf der gamescom geben wird, haben wir hier eine Übersicht aller bestätigten Spiele für euch. Alle Aussteller der gamescom gibt es auch hier in der Liste.

Ist für euch ein Titel dabei, das ihr unbedingt anspielen wollt?