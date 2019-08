gamescom Award 2019 - Alle Gewinner der Show

Pünktlich zum Auftakt der gamescom 2019 mit der Opening Night sind nun auch die Gewinner der diesjährigen gamescom Awards bekannt. Aus über 160 Einreichungen in insgesamt 28 Kategorien konnten sich einige Spiele eine der Auszeichnungen sichern und somit vielleicht auch eure Aufmerksamkeit auf der Messe.

Zu den großen Gewinnern des Abends gehört dabei ohne Zweifel Sony, die mit Concrete Genie die Trophäe für das Beste Familien-Spiel und mit Dreams sowohl die Auszeichnung für Best Original Game als auch Bestes PS4-Spiel mit nach Hause nehmen dürfen. Aber auch Gears 5 und The Legend of Zelda: Link's Awakening gehören zu den Gewinnern des Abends.

Hier erfahrt ihr, welche Spiele gewonnen haben und wer noch nominiert war.

Disclaimer: In diesem Jahr ist GamePro ein Teil der gamescom Award-Jury. Kollegin Rae Grimm (Head of GamePro) hatte also ein kleines Mitspracherecht, welche Spiele am Ende eine Auszeichnung gewonnen haben.

Kategorie: Genre

Bestes Action-Adventure: Blacksad: Under the Skin, astragon Entertainment

Bestes Action-Spiel: DOOM Eternal, ZeniMax Germany

Bestes Familien-Spiel: Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment

Dreams, Sony Interactive Entertainment

Luigi's Mansion 3, Nintendo

Bestes Rennspiel: Grid, Koch Media

Hot Wheels Infinite Loop, Mattel

Need for Speed Heat, Electronic Arts

Bestes Rollenspiel: Wasteland 3, Koch Media

Beste Simulation: Planet Zoo, Frontier

Barotrauma, Daedalic Entertainment

NBA 2K20, 2K

Bestes Sportspiel: Roller Champions, Ubisoft

Bestes Strategiespiel: Desperados 3, THQ Nordic

Most Original Game: Dreams, Sony Interactive Entertainment

Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment

Felix The Reaper, Daedalic Entertainment

Kategorie: Plattform

Bestes Xbox One-Spiel: Gears 5, Microsoft

Bestes Nintendo Switch-Spiel: The Legend of Zelda: Link's Awakening, Nintendo

Bestes PS4-Spiel: Dreams, Sony Interactive Entertainment

Concrete Genie, Sony Interactive Entertainment

Final Fantasy 7 Remake, Square Enix

Bestes Mobile-Spiel: Battle Chasers: Nightwar - Mobile Edition, HandyGames

Hot Wheels Infinite Loop, Mattel

Lock's Quest, HandyGames

Bestes PC-Spiel: Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft

Borderlands 3, 2K

DOOM Eternal, ZeniMax Germany

So geht es weiter

Alle Awards wurden während der Opening Night-Zeremonie allerdings noch nicht verliehen. Am gamescom-Samstag, dem 24. August 2019, ab 15:30 Uhr werden im IGN@gamescom Now-Studio weitere Preisträger verkündet.

Diese Kategorien sind noch offen:

Kategorie: Best of gamescom

Best of gamescom

Kategorie: Genre

Best VR / AR Game

Best Hardware / Technology

Best Multiplayer Game

Best Ongoing Game

Kategorie: gamescom global Awards

Best Games Company

HEART OF GAMING Award

Kategorie: Indie Award

gamescom Indie Award

Kategorie: Best of Campus

Best of Campus

Kategorie: Consumer Awards

Anders als alle bisherigen Kategorien werden alle Awards in der Consumer-Kategorie nicht von einer Fachjury gewählt, sondern von den Fans. Ihr könnt also selbst abstimmen und mitbestimmen, wer die Preisträger sein sollen.

Best Booth

Best eSports Experience

Best Streamer/Let's Player

gamescom "Most Wanted" Consumer Award

Erlebt mit uns die gamescom

Ihr müsst natürlich nicht bis Samstag warten, bis es mit der gamescom 2019 weiter geht. Egal, ob ihr selbst in den Hallen unterwegs seid oder das Zuhause am Bildschirm mitfiebert, wir sind für euch mit von der Partie.

Unter anderem mit einem dicken Live-Stream-Programm! Gemeinsam mit den Kollegen von GameStar und Mein MMO stürzen wir uns für euch ins Messegetümmel. Was wir dort erleben könnt ihr euch auf unserem Twitch-Kanal MAX oder unserem YouTube-Kanal ansehen. Den Stream zum Live-Programm findet ihr natürlich – zusammen mit allen Infos, News und Ankündigungen – auf unserer gamescom-Themenseite.

Schaut euch hier die Übersicht an, was euch alles bei gamescom together erwartet!

Was sagt ihr zu den bisherigen Gewinnern der gamescom Awards 2019?