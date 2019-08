Heute wird offiziell die gamescom 2019 eröffnet. Und zum ersten Mal passiert das mit einer großen Eröffnungsgala - der gamescom Opening Night Live. Bei uns könnt ihr sowohl den Livestream zur Show verfolgen, als auch in unserem Liveticker alles Wissenswerte nachlesen!

Alle Eckdaten zu Opening Night Live:

Was? Große Live-Show zur Eröffnung der gamescom 2019

Wann? Montag, 19. August um 20 Uhr

Was? Weltpremieren und Ankündigungen vieler großer Publisher

Wo? In Halle 11.3 oder bei uns im Live-Stream!

Moderiert wird das Ganze von Geoff Keighley, der im Vorfeld auch ein paar Programmpunkte der etwa zweistündigen Show verraten hat.

Hier gibt es die Opening Night im Livestream!

Folgende Dinge sollen enthüllt werden:

Liveticker zur gamescom Opening Night

20:31 - Monster Hunter World: Iceborne ist so ziemlich das dickste Add-on, das mir he untergekommen ist. Bin sehr gespannt auf den vollen Umfang.

20:28 - Fokus liegt klar auf dem asymmetrischen Multiplayer, ist aber auch kein Wunder bei Entwickler Illfonic (Freitag, der 13.).

20:27 - Jetzt gibt es das versprochene Gameplay zu Predator: Hunting Grounds zu sehen. Hier stand offensichtlich der erste Film der Action-Horror-Reihe Pate.

20:23 - Anfang 2020 geht es wieder los.

20:23 - Oh! Little Nightmares 2! Ein wirklich toller Horror-Geheimtipp bekommt einen zweiten Teil spendiert!

Kerbal Space Program 2 offiziell mit erstem Trailer angekündigt

20:20 - Was für ein emotionaler Trailer für ein Spiel wie Kerbal Space Program.

20:17 - Die NFS Heat Studio-App ist übrigens schon verfügbar. Alle Infos dazu gibt es hier.

Need for Speed Heat - Erstes Gameplay im gamescom-Trailer

20:15 - Need for Speed Heat sieht aus wie Need for Speed. Das ist ja auch was wert.

20:13 - Als nächstes ist Need for Speed Heat dran. Sehr wahrscheinlich gibt es jetzt erstes Gameplay!

20:12 - Comanche scheint erstmal nur für Steam zu erscheinen. Von einer Konsolenversion war nichts zu sehen.

20:10 - Oh, Comanche ist zurück! Die Helikopter-Action hat man schon lange nicht mehr gesehen!

20:07 - Alle Infos zum Horde-Modus von Gears 5 könnt ihr übrigens hier finden!

20:05 - Die Gears 5-Kampagne wird auf der Xbox One X in 4K-Auflösung mit 60 FPS laufen. Nicht schlecht!

20:04 - Hui, da war ja einiges dabei. Die Mechs und das Eis-Surfing holen mich jetzt schon einmal sehr gut ab.

20:02 - Gears 5 macht den Anfang und wird hoffentlich einen Blick auf die Singleplayer-Kampagne mitbringen!

20:00 - Jetzt ist es soweit! Die gamescom Opening Night Live eröffnet offiziell die Messe!

19:47 - Kleiner Reminder, dass auch die gamescom Awards im Rahmen der Opening Night Live vergeben werden. Alle Nominierten findet ihr unter diesem Link.

About to hit the stage for @gamescom Opening Night! Have a fun show! #OpeningNightLive pic.twitter.com/MycLJRMxTS — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 19, 2019

19:42 - Nur noch 15 Minuten, bis es losgeht. Ich bin gespannt, was von dem neuen Show-Format erwartet werden kann. Keighley liebt es ja, mit Ankündigungen zu protzen.

19:23 - Einen Gameplay-Trailer gab es ja schon, vielleicht wird heute aber wirklich live auf der Bühne gespielt. (inklusive den ersten Death Stranding-Bugs?)

19:22 - Laut dem bekannten Insider Daniel Ahmad soll auf der Opening Night Live-Bühne eine Gameplay-Demo von Death Stranding gezeigt werden

19:00 - Geoff Keighley hat Infos zu 25 Spielen angekündigt. Weiter oben findet ihr schon die ersten Sachen, die schon für die Opening Night Live bestätigt sind.

18:59 - Die Opening Night Live startet in knappen 60 Minuten und wird die gamescom offiziell eröffenen. Ganze zwei Stunden soll das Event dauern - geht also vorher auf die Toilette!

18:58 - Herzlichen Willkommen zu unserem Liveticker!