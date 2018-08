gamescom 2018 - Activisions Line-Up bekannt, Sekiro von From Software erstmals spielbar

Nicht mehr lange, dann öffnet in Köln die Gamescom 2018 ihre Pforten. Vom 21. bis zum 25. August läuft die größte Spielemesse der Welt und immer mehr Publisher geben ihr Aufgebot bekannt.

Activision wird mit folgenden Spielen vertreten sein:

Gameplay-Premiere für Sekiro

Während von den anderen Spielen in Activisions Gamescom-Portfolio bereits ausführliches Gameplay-Material vorliegt, wird Sekiro: Shadows Die Twice Gameplay-Premiere feiern.

Und nicht nur das, denn das Action-RPG von From Software darf sogar im Publikumsbereich ausprobiert werden.

Mehr Infos zu Sekiro gibt's in unserer der Preview:

Sekiro in der Vorschau

Schön, blutig und schwer

Sekiro: Shadows Die Twice - Screenshots ansehen

Neue Multiplayer-Map für Black Ops 4 spielbar

Call of Duty: Black Ops 4 wird Spielern eine neue Multiplayer-Map zum Ausprobieren bieten, zu der es jedoch noch keine weiteren Details gibt.

Spielbar sein werden auch die neue Erweiterung zu Destiny 2, Forsaken, und Spyro: The Reignited Trilogy.

Bis auf Sekiro: Shadows Die Twice, kommen alle gezeigten Spiele bereits in den kommenden Wochen heraus:

Destiny 2: Forsaken erscheint am 4. September, Call of Duty: Black Ops 4 am 12. Oktober und Spyro: The Reignited Trilogy (Xbox One, PS4) wurde gerade auf November verschoben. Sekiro hat noch keinen festen Termin, ist aber für 2019 geplant.