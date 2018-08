Eigentlich sollte Spyro am 21. September mit der Remaster-Collection Reignited Trilogy auf die PS4 und Xbox One flattern, daraus wird aber nichts.

Toys for Bob Co-Studios Chef Paul Yan hat auf Acitivions Blog verkündet, dass sich der Release von Spyro Reignited Trilogy verschiebt, aber nur um wenige Wochen.

Nur ein Spiel auf Disc, Rest zum Download

Die Spyro-Remaster-Sammlung benötigt wohl lange Downloads

Der neue Release-Termin: Spyro Reignited Trilogy kommt am 13. November 2018 für PS4 und Xbox One auf den Markt.

Der Grund der Verschiebung: Laut Yan benötige das Spyro-Remaster etwas "mehr Liebe und Zuneigung". Will heißen, die Entwickler brauchen noch eine Weile fürs Polishing.

Der Entwickler wolle bei den drei in der Collection enthaltenen Spiele Spyro - The Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage und Spyro: Year of the Dragon "alles richtig machen".

Wie spielt sich Spyro Reignited Trilogy?

Wir haben das Remaster bereits angespielt und verraten euch unsere Hands-on-Eindrücke in unserer Vorschau: