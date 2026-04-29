GameStop macht sich über Sony lustig und das aus gutem Grund

GameStop hat zum Seitenhieb gegen Sony ausgeholt (Quelle: GameStop via X)

"Play has no limits", so lautet der Maketing-Slogan für die PlayStation 5. Soweit so gut. Recht unschön schaut es jedoch aus, wenn sich nach einem Update auf PS4 und PS5 doch Einschränkungen bei digitalen Spielen herausstellen.

So wurde jüngst auf beiden Konsolen ein DRM-System zur Eindämmung von Piraterie entdeckt, das scheinbar zum Lizenzverlust eurer gekauften Spiele führen kann – wir berichteten.

Da ein Statement von Sony (auch gegenüber GamePro) weiter ausbleibt, herrscht aktuell große Verwirrung rund um das Thema, in die sich jetzt auch noch ein Seitenhieb mischt – und das ausgerechnet von GameStop!

GameStop mit Frechdachs-Post zum DRM-Dilemma bei PlayStation

Konkret geht es um folgenden Post, den GameStop über die sozialen Netzwerke teilte. Überschrieben ist er mit:

"Bei GameStop hat das Spielen wirklich keine Grenzen"

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Also ausgerechnet GameStop, das seit Jahren unter anderem aufgrund überteuerter Preise und mieser Arbeitsbedingungen häufig in der Kritik steht und Ziel von Hohn und Spott ist, spielt im Fall der DRM-Kontroverse die Uno Reverse Karte und schreibt:

"Wir glauben daran, dass Spiele den Spielern helfen sollten, statt ihnen Steine in den Weg zu legen. Wenn du ein Spiel besitzt, solltest du es jederzeit und an jedem Ort spielen können. Egal, ob du gerade online oder offline bist."

Noch schöner als Seitenhiebe wären allerdings klare Aussagen seitens Sony rund um das DRM-Thema. Denn noch immer sind viele Fragen rund um die Implementierung unklar.

Ist das Ganze, wie Insider berichten, wirklich nur ein Versehen seitens Sony oder steckt mehr dahinter? Und bedeutet das Auslaufen der digitalen Spielelizenz wirklich, dass wir das gekaufte Spiel nicht mehr spielen können?

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Autoplay

Es gibt leichte Entwarnung: Um die Frage nach dem permanenten Verlust der Spielelizenz zu klären, gibt es jetzt erste Erkenntnisse von Does it Play? und Resetera-User Andshrew.

Demnach schaut es wohl so aus, dass es sich um einen temporären Kopierschutz handelt. Dazu schreibt X-User Feder :

"Beim Kauf eines digitalen Spiels erhält man eine temporäre 30-Tage-Lizenz für das Offline-Spielen. Diese Lizenz wandelt sich automatisch in eine permanente Lizenz um, die nach dem 15. Tag – also nach Ablauf der 14-tägigen Rückgabefrist – ohne weitere Online-Anmeldungen nutzbar ist.



Allerdings muss man sich dafür anmelden oder mit dem Internet verbunden sein. Die Lizenz geht nicht verloren, wenn man sich innerhalb oder nach Ablauf der 30 Tage nicht mehr verbindet. Man kann das Spiel jedoch nach 30 Tagen nicht mehr spielen, bis man sich wieder anmeldet. Danach wird die Lizenz dauerhaft und ohne Kopierschutz nutzbar."

Sollten die Erkenntnisse stimmen, wären zumindest die schlimmsten Vermutungen rund um den permanenten Wegfall der Lizenzen vom Tisch.

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