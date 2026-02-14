Läuft gerade Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere
Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere

12 Aufrufe

Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere

Felix Rick, Magdalena Ihsen
14.02.2026 | 10:30 Uhr

Sonys erste State of Play 2026 ist vorbei und weckt einigen Gesprächsbedarf - vor allem dank der angekündigten God of War-Remakes! Felix und Magdalena diskutieren das Showcase.

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.
Alle Folgen des GameStar Podcasts
GameStar Podcast bei Apple Podcasts
GameStar Podcast bei Spotify
GameStar Podcast bei Podcast Addict
GameStar Podcast im RSS Feed

Mehr Videotalks findet ihr auf bei GameStar Talk – auch auf Youtube.

Was ist GameStar Talk?
GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere Video starten   55:50

vor 55 Minuten

Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere
God of War

God of War

Genre: Action

Release: 10.05.2006 (PS2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta Video starten   4     2   15:35

vor 19 Stunden

Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta
Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe Video starten   1     0:46

vor 2 Tagen

Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe
Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar Video starten   1:38

vor 18 Stunden

Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar
John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme Video starten   2:15

vor einem Tag

John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme
Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor Video starten   0:45

vor 17 Stunden

Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor
30 Jahre Diablo: Kann der Warlock das Franchise retten? Video starten   1:56:54

vor einem Tag

30 Jahre Diablo: Kann der Warlock das Franchise retten?
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere Video starten   55:50

vor 58 Minuten

Banger oder Bruchlandung: Zwischen God of War Remake und der großen PlayStation-Leere
Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor Video starten   0:45

vor 17 Stunden

Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor
Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar Video starten   1:38

vor 18 Stunden

Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar
Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta Video starten   4     2   15:35

vor 19 Stunden

Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta
Project Windless | Official Reveal Trailer Video starten   2:50

vor 23 Stunden

Project Windless | Official Reveal Trailer
Bels Fanfare zeigt sich in schicker N64-Grafik, ganz im Stil von Zelda: Ocarina of Time Video starten   3:12

vor einem Tag

Bel's Fanfare zeigt sich in schicker N64-Grafik, ganz im Stil von Zelda: Ocarina of Time
Control: Resonant zeigt erstes Gameplay und hat eine Mechanik, die eure Sicht auf die Welt verändert Video starten   3:22

vor einem Tag

Control: Resonant zeigt erstes Gameplay und hat eine Mechanik, die eure Sicht auf die Welt verändert
Marathon könnt ihr schon bald kostenlos testen Video starten   2:25

vor einem Tag

Marathon könnt ihr schon bald kostenlos testen
Silent Hill: Townfall zeigt uns endlich einen stimmungsvollen Trailer mit dem neuen Hauptcharakter Video starten   2   2:32

vor einem Tag

Silent Hill: Townfall zeigt uns endlich einen stimmungsvollen Trailer mit dem neuen Hauptcharakter
God of War: Remake der originalen Trilogie angekündigt, die Wartezeit könnt ihr euch mit dem jungen Kratos in einem Spin-Off vertreiben Video starten   1:46

vor einem Tag

God of War: Remake der originalen Trilogie angekündigt, die Wartezeit könnt ihr euch mit dem jungen Kratos in einem Spin-Off vertreiben
John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme Video starten   2:15

vor einem Tag

John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme
James Bond: In 007 First Light muss sich der junge Geheimagent seinen 00-Status erst verdienen Video starten   1:37

vor einem Tag

James Bond: In 007 First Light muss sich der junge Geheimagent seinen 00-Status erst verdienen
mehr anzeigen