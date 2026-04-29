Toyota verkauft Autositze als Büro- und Gaming-Stühle mit Lüftung und Heizung - wenn ihr einen wollt, müsst ihr tief in die Tasche greifen

Viele PC-Gamer und Büro-Arbeiter*innen suchen nach dem perfekten Schreibtisch-Stuhl. Jetzt schickt Toyota einen umgebauten Autositz ins Rennen, der allerdings sehr teuer und streng limitiert ist.

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David Molke
29.04.2026 | 12:29 Uhr

So sieht der Toyota Crown Seat Desk Chair aus: Wie ein waschechter Autositz mit allem Drum und Dran. So sieht der Toyota Crown Seat Desk Chair aus: Wie ein waschechter Autositz mit allem Drum und Dran.

Eine der besten Investitionen meines Lebens war die in einen richtig guten Schreibtischstuhl. Seitdem habe ich tatsächlich kaum noch Rückenprobleme (in Kombination mit Sport gar keine mehr).

Aber ob sich umgerechnet 2.600 Euro für einen umfunktionierten Autositz wirklich lohnen, wage ich dann doch zu bezweifeln.

Toyota bringt limitierten Autositz als Bürostuhl auf den Markt

Die Idee dahinter wirkt erst einmal durchaus bestechend. Autositze sind darauf ausgelegt, stundenlang in ihnen zu sitzen. Wieso deren Qualitäten also nicht einfach nutzen, um einen Büro-Sessel daraus zu machen? Genau das haben sich wohl die Menschen bei Toyota gedacht, und der Crown Seat Desk Chair ist das Ergebnis.

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Vom Look her erinnert das Teil an diverse Gaming-Stühle oder eben einen Autositz. Es soll sich dabei auch tatsächlich um einen Sitz handeln, der normalerweise als Vordersitz in einem Toyota Crown verbaut werden würde.

Das bedeutet, dass auch die Vorzüge mit an Bord sind. Ihr müsst weder auf die Sitzheizung verzichten, noch auf eine Lüftung für hohe Temperaturen im Sommer. Selbstverständlich lässt sich die Rückenlehne auch elektrisch einstellen, und dasselbe gilt für die Höhe, die Schräge der Sitzfläche und die Lordosestütze.

Der Stuhl funktioniert also wirklich so, wie ihr es auch in dem entsprechenden Auto erleben könnt. Dazu gesellt sich das fahrbare Gestell mit Rollen und einer Möglichkeit zum Drehen sowie die Armlehnen.

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Zusätzlich ist auch noch ein Akku und ein USB-C-Anschluss mit an Bord. Dadurch muss der Stuhl nicht ständig am Strom hängen, um die Rückenlehne einstellen zu können, und nebenbei lässt sich auch noch euer Handy laden – am Stecker für den Sicherheitsgurt.

Preispunkt: umgerechnet knapp 2.647 Euro.

Falls ihr euch jetzt fragt, wer das kaufen soll, seid ihr nicht allein. Auf Reddit wird beispielsweise fleißig darüber diskutiert, ob sich das lohnt. Auf der Pro-Seite stehen die höchstwahrscheinlich sehr langlebigen Materialien und eine gewisse Bequemlichkeit.

Auf der Kontra-Seite steht neben dem Preis die relativ starre Ausrichtung und Unbeweglichkeit. Für das zurückgelehnte Zocken mit dem Controller könnte das gut funktionieren, mit Maus und Tastatur oder zum Arbeiten womöglich weniger. Von expliziten Gaming-Stühlen wird generell abgeraten, was ich auch so unterschreiben würde.

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Völlig neu ist die Idee übrigens nicht. Tom's Hardware weist beispielsweise darauf hin, dass nicht nur Nissan bereits mit Itoki zusammengearbeitet hat, was jetzt erneut bei Toyota der Fall ist. Auch von Porsche, BMW, Mercedes und Recaro soll es schon Autositz-Bürostühle gegeben haben.

Falls ihr jetzt mit dem Kauf dieses Toyota-Sessels liebäugelt, müssen wir euren Enthusiasmus leider bremsen. Der Crown Seat Desk Chair ist auf 70 Stück limitiert und erscheint erst einmal nur in Japan. Eure Chancen stehen also denkbar schlecht. Aber von dem Geld könntet ihr euch sowieso schon zwei Herman Miller oder Steelcase-Stühle kaufen.

Wie steht ihr zu Gaming-Stühlen, was für einen Büro-Stuhl benutzt ihr und was würdet ihr empfehlen?

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