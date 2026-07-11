Gaming als Luxus-Hobby: Über die Hälfte von euch hat mit den Preisanstiegen für Spiele, Konsolen und Abos schwer zu kämpfen

Wir haben die GamePro-Community gefragt, was die Preissteigerungen für sie bedeuten.

Seit 2024 berichten wir euch auf GamePro nahezu wöchentlich von Preissteigerungen im Bereich der Videospiele. Angefangen bei gestiegenen Preisen für Gaming-Abos über mehrfach nach oben angepassten Preisen für Konsolen und natürlich auch über den drastischen Preisanstieg für Hardware – allen voran für Arbeitsspeicher, aber auch für SSD-Speicher.

Zwar gibt es weiterhin über Sales zahlreiche Möglichkeiten, um günstig an Videospiele zu gelangen. Die Anschaffung einer neuen Gaming-Plattform, egal ob PS5, Xbox Series, Switch 2 oder PC, geht jedoch immer mehr ans hart Ersparte. Schlimmer noch: Ein Ende der Preissteigerungen ist aktuell nicht in Sicht.

Gaming mutiert immer mehr zum Luxus-Hobby

Wir wollten daher in einer Umfrage von euch wissen, ob Gaming immer mehr zum Luxus-Hobby mutiert und ihr euch die teuren Kurse unter anderem für Hardware zukünftig noch leisten könnt.

Das Ergebnis von insgesamt 6.125 teilnehmenden Personen zeigt, dass sich viele von euch jeden Kauf mittlerweile bestens überlegen müssen. Für nicht Wenige sind die aktuellen Preise sogar schlichtweg zu hoch.

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So habt ihr abgestimmt

Über die Hälfte von euch sagt, dass Gaming immer mehr zum Luxus wird und sie jeden Kauf überdenken müssen. 11 Prozent sehen sich sogar mittlerweile als "total abgehängt", da die Preise zu teuer sind.

Während rund jede(r) Zehnte mit F2P-Games, günstigen Indies und älteren Spielen aus dem Sale die Preissteigerungen umgeht oder sich noch rechtzeitig mit Gaming-Hardware ausstatten konnte, sagen lediglich 15 Prozent aus der GamePro-Community, dass sie sich die gestiegenen Kurse problemlos leisten können.

Frage: Könnt ihr euch Gaming noch leisten?

41% - Gaming wird langsam zum Luxus und ich überdenke jeden Kauf (2.495 Stimmen)

(2.495 Stimmen) 23% - Es wird teurer, aber noch geht es (1.419 Stimmen)

15% - Auf jeden Fall. Neue AAA-Games, Konsolen und Hardware sind kein Problem (900 Stimmen)

11% - Betrifft mich nicht. Ich zocke F2P, Indies und alte Games aus dem Sale/habe mich noch pünktlich ausgestattet (667 Stimmen)

11% - Ich bin total abgehängt. Alles ist super teuer (664 Stimmen)

Die meisten von uns sind noch in Zeiten aufgewachsen, in denen beispielsweise Konsolen nach Release über die Jahre deutlich günstiger geworden sind – oder man sich einen zumindest ordentlichen Rechner für einen schmalen Taler zusammenbauen konnte.

Aktuell ist es nur schwer abzusehen, wohin die Reise geht. Erschien zum Beispiel ein Preis von rund 1.000 Euro für die PS6 vor gut einem Jahr noch als wenig realistisch, geben die aktuelle Marktlage und die Aussagen von Sony "Konsolen nicht mit erheblichen Verlusten zu verkaufen" eher wenig Hoffnung, dass der große Preissprung im Vergleich zur PS5 ausbleibt.

Wie seht ihr die kommenden Jahre und geht ihr davon aus, dass die Preise bis 2028 immer weiter steigen?