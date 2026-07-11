Pokémon-TCG-Fan trennt sich schweren Herzens von seiner beeindruckenden Sammlung – aus gutem Grund bereut er es nicht

Die Karten sind tatsächlich ziemlich wertvoll. (Bild: laroukkun auf Reddit)

Der Aufbau einer Sammlung kann mit viel Spaß, tollen Erlebnissen und dem Aufbau neuer Freundschaften verbunden sein. Die Freude sollte dabei aber immer im Vordergrund stehen. Genau das hat ein Pokémon-Fan erkannt und sich nach Jahren von seiner Sammlung getrennt.

Superseltene Karten verkauft

Wenn es um Pokémon-Karten geht, geht es oft auch um die Seltenheit und den absurden Wert, den einige Karten mittlerweile haben. Dass es sich dabei letztlich aber "nur" um Pappkarten mit bunten Monstern darauf handelt, wird dabei schnell mal vergessen.

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Als Kinder haben die meisten wohl einfach deshalb mit dem Sammeln begonnen, weil sie eben Pokémon-Fans waren und ihrer Leidenschaft so Ausdruck verleihen konnten. Eine Standard-Karte vom eigenen Lieblingspokémon hatte da einen höheren Wert als superseltene Glitzerkarten, die man eigentlich gar nicht so schön findet.

Je besser man sich auskennt und je tiefer man in die Materie eintaucht, desto stärker verschiebt sich der Fokus dann oft auch auf Seltenheit, Werte und Ähnliches. So in etwa ging es auch dem Reddit-User "laroukkun", wie er in einem Post erzählt.

Er schreibt, dass er ständig ein Auge auf den Wert seiner Sammlung hatte, sich über verpasste Deals geärgert hat und jedes Wochenende zu irgendeinem Event fahren wollte, nur um nichts zu verpassen. Dann sei er vor einigen Wochen über einen Post gestolpert, in dem jemand berichtet, alle Karten verkauft zu haben und sich seitdem freier zu fühlen.

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Daraufhin hat der User seinen eigenen Ansatz hinterfragt und erkannt, dass die Zukunft seiner Tochter wichtiger ist, als "[...] diesem Pikachu hinterherzujagen oder sich ein Exemplar dieses potenziellen Grade-10-Gluraks zu besorgen." Also hat er begonnen, seine Karten zu verkaufen.

Zu seiner Sammlung gehörten demnach auch zwei wirklich schöne "Stamp Box"-Promokarten, die auf eBay zusammen mitunter für mehr als 4.000 Euro verkauft werden. Er will nur noch die Karten behalten, die ihm wirklich Freude bereiten.

Die Reaktionen in den Kommentaren sind größtenteils positiv. Viele User stimmen zu, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt, auch wenn es nach wie vor ein schönes Hobby ist. In vielen Fällen kann das Geld, das andere für solche Karten zahlen, für bessere Zwecke verwendet werden.

Was haltet ihr davon? Habt ihr euch auch schon mal von einer ganzen Sammlung getrennt?