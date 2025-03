Der März wird der Knaller: Diese Gaming-Highlights erwarten euch diesen Monat

Im März erkunden wir auch diese schöne Open World.

Das Jahr 2025 ist noch relativ jung und trotzdem haben wir schon ein paar richtige Gaming-Leckerbissen serviert bekommen. Allein im Februar erblickten Spiele wie Avowed, Civilization 7, Kingdom Come Deliverance 2 und Monster Hunter Wilds das Licht der Welt.

Im März geht es mit ähnlichem Tempo weiter und auch hier erwartet uns ein potentieller Hit nach dem anderen. Darunter ein neues Koop-Spiel aus dem Hause Hazelight und der nächste Teil von Ubisofts Assassinen-Reihe.

Diese Games erwarten uns im März

Schon morgen, am 4. März, erwarten uns mit Two Point Museum und dem Immortal Pillars-DLC für Age of Mythology: Retold die ersten beiden Releases. Zwei Tage später, am 6. März, erscheinen unter anderem Fragpunk und Split Fiction.

Das neue Spiel des It Takes Two-Studios wird schon heiß erwartet und natürlich haben wir das Spiel auch für euch getestet. Wie der Titel abgeschnitten habt, erfahrt ihr schon morgen um 17:00 Uhr. Bis dahin könnt ihr euch unsere Eindrücke aus der Preview im Video anschauen:

PLUS 12:03 Wird Split Fiction noch besser als It Takes Two? - Wir haben es gespielt

Danach ist aber keinesfalls Ende. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in unserer übersichtlichen Liste.

Abseits der regulären Veröffentlichungen gibt es natürlich noch eine Reihe von Spielen, die ihren Weg in die Abo-Dienste finden:

Die großen Highlights im März

Der wohl größte Name, auf den auch die meisten Augen gerichtet sind, ist Assassin's Creed Shadows. Das neue Meuchel-Abenteuer erscheint am 20. März, wir können allerdings schon seit ein paar Tagen spielen. In unserem Test am 18. März erfahrt ihr dann, wie sich das "Schicksalsspiel" von Ubisoft schlägt.

Viele Souls-Fans schauen derweil vermutlich gespannt auf den Release von The First Berserker: Khazan, das bereits per Demo angespielt werden kann. Ob das knifflige Action-RPG also etwas für euch ist, könnt ihr schon jetzt testen.

Auf welches Spiel freut ihr euch im März am meisten? Stimmt gerne ab!

Unsere Liste und entsprechend auch die Umfrage sind natürlich nicht abschließend und beschränken sich auf die größeren Highlights im Monat. Wenn euch eurer Most Wanted-Titel hier fehlt, schreibt ihn gerne in die Kommentare!

Ist euer Spiel dabei? Schreibt uns gerne noch, für welchen Titel ihr abgestimmt habt und wieso. Welche folgen darauf?