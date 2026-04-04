Glückspilz ergattert verstaubten Gaming-PC für gerade einmal 125 Euro – dabei ist er über 1000 Euro Wert und eine echte Gaming-Maschine

Wer auch nur eine Folge "Storage Wars" gesehen hat, weiß, dass sich unter all dem Schrott auch echte Schätze in alten Lagerräumen verbergen können. Ein Reddit-User hat etwa das große Los gezogen und einen Gaming-PC zum Bruchteil des eigentlichen Werts erstanden.
Gut ausgestatteter Gaming-PC voller Spinnweben
In Europa sind Versteigerungen von alten Lagerräumen zwar nicht ganz so verbreitet wie etwa in den USA, es gibt sie aber doch. Der Reddit-User "Comprehensive_Art_9" hat bei einer solchen Aktion wohl den Hauptgewinn ergattert.
Wie er in einem aktuellen Post erzählt, hat er einen alten Lagercontainer für gerade mal 125 Euro gekauft. In der Ecke des Containers fand er dann einen PC mit überraschend guter Ausstattung, der voller Spinnweben und Müll war.
Den Post mit einem Bild des PCs findet ihr hier:
Link zum Reddit-Inhalt
Wie er in den Kommentaren ergänzt, funktioniert der PC sogar überraschenderweise und scheint komplett neu zu sein. Die Ausstattung kann sich dabei wirklich sehen lassen:
- GeForce RTX 4070
- Intel Core i7 der 13. Generation
- 2 TB NVMe-SSD
- 32 GB RAM
Dazu kommen natürlich noch Komponenten wie das Gehäuse, die Lüfter und das Mainboard. Alles in allem dürfte der PC aktuell etwa 1.000 Euro bis 1.500 Euro wert sein. Unklar ist etwa, um welchen RAM es sich handelt, und die Preise variieren teilweise stark, je nachdem, ob man neu oder gebraucht kauft.
Der User schreibt sogar, dass der PC für seinen aktuellen Monitor eigentlich zu gut ist und er diesen vermutlich aufrüsten wird.
In den Kommentaren werden einige Witze über den Zustand des PCs gemacht. Einige User fragen sich auch, warum man einen so vergleichsweise neuen und guten PC einfach irgendwo einlagern sollte. Man ist sich aber einig, dass es sich um ein starkes System und ein echtes Schnäppchen handelt.
Was haltet ihr davon? Habt ihr schon mal ein altes Lager gekauft und dabei irgendwas Wertvolles gefunden?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.