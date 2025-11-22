2.700 Stunden am Stück zocken: Spieler baut gigantischen Akku an seinen Game Boy Advance, der auch noch richtig klasse aussieht.

Genial! (Bild:reddit.com/user/Bangooh/)

Mehr Akkulaufzeit kann nie schaden und erst recht nicht, wenn der Akku so genial aussieht wie dieser hier. Ein Reddit-User zeigt seine brachiale Konstruktion, die den gigantischen Akku eines Akkubohrers mit einem Game Boy Advance kombiniert. Das sieht sogar noch besser aus, als es sich anhört.

Wussten nicht, dass wir das brauchen: Dieser Selbstbau-GBA ist schlicht genial

Der Game Boy Advance an sich ist schon ein cooles Gerät. Aber die Akkulaufzeit lässt natürlich zu wünschen übrig. Andauernd muss man die Batterien wechseln. Das ist definitiv nicht mehr der Fall, wenn man die Handheld-Konsole mit einem so gigantischen Akku versieht, wie er bei Akkuschraubern, Rasenmähern oder Freischneidern zum Einsatz kommt.

Genau das hat der Reddit-User Bangooh gemacht: Der GBA wurde unten mit einem entsprechenden Adapter verkabelt und alles so eingerichtet, dass statt herkömmlicher Batterien ein Mega-Akku zum Einsatz kommt, der normalerweise einen Akkuschrauber oder ähnliche Geräte mit dem nötigen Strom versorgt.

Falls ihr jetzt denkt, dass das bestimmt nicht gut aussieht, liegt ihr gewaltig falsch. Hier wurde nämlich wirklich ganze Arbeit geleistet. Die Farbgebung passt perfekt, das Ganze sieht aus, als wäre es ein Original, das man tatsächlich genau so kaufen kann. Komplett mit Nintendo-Logo und DeWalt-Logo auf der GBA-Klappe.

Hier könnt ihr euch selbst von dem aberwitzigen Projekt mit dem genialen Design überzeugen:

Hier stimmt wirklich alles und das kommt auch bei der Community entsprechend an. Da wird gleichzeitig die ungewöhnliche Idee, der noch ungewöhnlichere Look und das ganze Teil an sich gelobt. Der Top-Kommentar bringt es perfekt auf den Punkt:

"Das ist das dümmste Ding, das ich jemals gesehen habe. Da das gesagt ist: Ich will eins."

Der Schrauber, Bastler und Nintendo-Fan Bangooh bedankt sich und erklärt, das sei das größte Lob, das ihm jemals in seinem ganzen Leben ausgesprochen worden sei.

Wie lange hält der Akku? Als Kommentar zu seinem Post hatte der Schöpfer des Mega-Akkus am GBA mit einem Augenzwinkern geschrieben, dass man dank dieser Batterie die meisten RPGs mit nur einer einzigen Ladung durchspielen könne.

Update vom 22. November: Uns ist ein kleiner Rechenfehler unterlaufen. Der Akku hält sogar ein Vielfaches länger als ursprünglich angenommen.

Das dürfte stark untertrieben sein: Wenn wir davon ausgehen, dass eine 650mAh-Batterie ungefähr sechs Stunden hält, dann sollte dieser Akku hier 2.700 Stunden Spielspaß mit dem Game Boy Advance bringen können. Umgerechnet wären das dann in etwa 112 Tage, die man am Stück spielen könnte.

Und, wie gut findet ihr das Teil? Glaubt ihr immer noch, dass der GBA zu klein für eure großen Hände ist?