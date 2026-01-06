Ingenieurin hat eine spielbare Overcooked Version für die echte Welt nachgebaut – und nein, wir reden nicht von einer Küche

Mit Karton, Sensoren und etwas Ingenieurskunst lässt sich das Chaos direkt ins Wohnzimmer holen.

Stephan Zielke
06.01.2026 | 12:08 Uhr

Normalerweise spielen wir ja Overcooked, um nicht die eigene Küche zu verwüsten - Ingenieurin Mave hat andere Pläne. Normalerweise spielen wir ja Overcooked, um nicht die eigene Küche zu verwüsten - Ingenieurin Mave hat andere Pläne.

Eigentlich ist das Partyspiel Overcooked schon chaotisch genug. Fliegende Zutaten, brennende Pfannen und panische Zurufe gehören dort fest zum Konzept – und haben schon mehr als eine Freundschaft auf die Probe gestellt. Ob man dieses Spielprinzip wirklich in die echte Welt übertragen sollte, wo andere Menschen in Wurfreichweite von Geschirr sind, ist also eine berechtigte Frage.

Overcooked, aber mit Karton und Schaltkreisen

Für die Ingenieurin Mave stellt sich diese Frage allerdings gar nicht. Für sie ging es nur darum, ob man es kann. Über die Feiertage hat sie sich für ihren Kanal Mavemadeit eine ganz eigene Challenge gesetzt: Videospiele mithilfe von Sensoren in die Realität zu übertragen.

Video starten 1:55 Stage Fright ist das neue Spiel der Overcooked-Macher und setzt wieder alles auf Koop

Für ihr Overcooked-Projekt nutzt sie unter anderem Arduino – kleine, frei programmierbare Mikrocontroller, die häufig für Bastel- und Technikprojekte eingesetzt werden. Sie reagieren auf Berührung, Bewegung oder Zeit und lassen sich flexibel kombinieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

Das Ergebnis ist eine spielbare Overcooked-Version aus Karton, Magneten und fünf verschiedenen Sensoren.

Die Teller denken mit

Zutaten wie Tomaten bestehen aus mehreren Kartonteilen, die magnetisch zusammenhalten und mit einem Kartonmesser "geschnitten" werden können. Ein anderer Sensor misst, wie lange eine Pfanne auf dem Ofen steht, weitere erkennen, ob ein Teller vollständig belegt ist – oder ob er erst gespült werden muss.

Zelda-Spielerin erfüllt sich Kindheitstraum, indem sie das Boot aus Wind Waker in echt nachbaut - und damit wirklich in See sticht
von Stephan Zielke
Zelda-Spielerin erfüllt sich Kindheitstraum, indem sie das Boot aus Wind Waker in echt nachbaut - und damit wirklich in See sticht

Rein technisch ist das extrem interessant und zeigt, wie viel Planung selbst hinter scheinbar albernen Projekten steckt.

Trotzdem bleibt ein Gedanke hängen: Das Chaos, das Overcooked digital erzeugt, bekomme ich auch ganz ohne Karton und Sensoren in meiner Küche hin. Mit dem kleinen Unterschied, dass am Ende meistens wenigstens etwas Essbares herauskommt.

Würdet ihr so eine Overcooked-Version ausprobieren – oder reicht euch das Chaos auf dem Bildschirm völlig aus?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Overcooked
Amazon
Overcooked
ab 4,99 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Overcooked

Overcooked

Genre: Action

Release: 03.08.2016 (PC, PS4, Xbox One), 27.07.2017 (Switch)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 15 Minuten

Ingenieurin hat eine spielbare Overcooked Version für die echte Welt nachgebaut – und nein, wir reden nicht von einer Küche

26.01.2024

3,99 im eShop: Eines der besten Koop-Spiele überhaupt ist im Switch-Angebot und das solltet ihr nicht verpassen

08.02.2023

Overcooked hat in meiner chaotischen WG für mehr Harmonie gesorgt

30.12.2022

Nur 1,99 Euro: Dieses Koop-Spiel für eure Silvesterparty gibt's mit 90% Rabatt auf der Switch

26.09.2018

Xbox Games with Gold - Das sind die Gratis-Spiele im Oktober 2018
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Ingenieurin hat eine spielbare Overcooked Version für die echte Welt nachgebaut – und nein, wir reden nicht von einer Küche

vor 17 Minuten

Ingenieurin hat eine spielbare Overcooked Version für die echte Welt nachgebaut – und nein, wir reden nicht von einer Küche
PS Plus Essential im Januar 2026 - Schnappt euch jetzt die neuen Bonus-Spiele: Und diesen schicken Racer dürft ihr nicht verpassen

vor 54 Minuten

PS Plus Essential im Januar 2026 - Schnappt euch jetzt die neuen Bonus-Spiele: Und diesen schicken Racer dürft ihr nicht verpassen
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Januar 2026)   5     10

vor 2 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Januar 2026)
Shanes Charakter trifft dich härter, wenn du er bist: Stardew Valley macht auch vor schweren Themen nicht Halt und Fans erkennen sich in einer Figur wieder

vor 3 Stunden

"Shanes Charakter trifft dich härter, wenn du er bist": Stardew Valley macht auch vor schweren Themen nicht Halt und Fans erkennen sich in einer Figur wieder
mehr anzeigen