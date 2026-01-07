Kingdom Come: Deliverance 2 sollte eigentlich ein legendäres Feature aus GTA San Andreas bekommen - und damit hätte Heinrich vielleicht auf Diät gemusst

Für Kingdom Come: Deliverance 2 war ursprünglich ein Gewichtssystem geplant, das sogar Heinrichs Kleidungsstil beeinflusst hätte.

Kevin Itzinger
07.01.2026 | 05:31 Uhr

Fast hätten wir in KCD2 auf unsere Linie achten müssen. Fast hätten wir in KCD2 auf unsere Linie achten müssen.

Kingdom Come: Deliverance 2 steckt voller kleiner Details, die wir nicht nur in der Spielwelt entdecken, sondern auch im Gameplay erleben können. Dabei legt das Rollenspiel viel Wert auf ein möglichst realistisches Spielgefühl. In einem Punkt wären die Devs sogar beinahe noch einen Schritt weitergegangen.

Wenn Henry zu viel isst, braucht er neue Klamotten

Konkret geht es um ein System, das wir in seinen Grundzügen bereits aus GTA: San Andreas kennen. Wir erinnern uns: Wir konnten mit CJ vielerlei Restaurants und Fast Food-Buden in der Welt besuchen und uns dort die Bäuche vollschlagen. Haben wir zu viel gemampft und zeitgleich nicht mit Sport entgegengewirkt, hat unsere Spielfigur ordentlich zugelegt.

Video starten 9:16 Das Ende von Kingdom Come 2 ist nochmal ein richtiges Story-Highlight!

In einem Interview mit PC Gamer verriet Martin Klima, Co-Founder und Executive Producer bei Warhorse, dass sie so ein Feature auch für Heinrichs Abenteuer im Kopf hatten. Allerdings wollten sie sogar noch einen Schritt weiter gehen und sogar von Gewicht und Statur abhängig machen, welche Ausrüstung unser Held tragen kann.

Hätte Heinrich etwa zu viel gefuttert, wären wohl irgendwann die Knöpfe geplatzt. Aber auch andersherum sollte das funktionieren. Klamotten von größeren Personen sollten an einer schlanken Spielfigur eben auch sehr weit aussehen.

"Wenn du isst, wirst du grundsätzlich dicker und dann passen dir plötzlich die Kleidungsstücke, die du in deinem Inventar hast, während die Kleidungsstücke, die du zuvor hattest, nicht mehr passen, weil du jetzt zu dick dafür bist. Oder du könntest eine Diät machen und den gleichen Prozess umgekehrt durchführen."

Kingdom Come Deliverance 2 in 3rd-Person oder Iso-Ansicht: Das Spiel sieht nicht nur aus der Ego-Perspektive richtig gut aus
von Kevin Itzinger
kingdom
Kingdom Come Deliverance 2 schafft, was Elden Ring nicht konnte – und killt Let Me Solo Her
von Kevin Itzinger
Kingdom Come Deliverance 2 schafft, was Elden Ring nicht konnte – und killt Let Me Solo Her

Auch wenn das ziemlich witzig klingt, hat es die Mechanik schlussendlich nicht ins Spiel geschafft. Zu den Gründen äußerte sich Klima ebenfalls:

"Es war einfach zu bizarr, zu aufwendig und machte nicht wirklich Spaß. Wir waren überzeugt, dass das Bekleidungssystem ohnehin schon recht komplex ist und es wirklich keine weitere Komplexitätsebene benötigt."

Was denkt ihr darüber? Hättet ihr euch über so ein System gefreut oder seid ihr froh, dass ihr in Kingdom Come: Deliverance 2 nicht auf Henrys Linie achten müsst? Was haltet ihr ganz generell von den Simulations-Elementen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2

Genre: Rollenspiel

Release: 04.02.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Mehr zum Spiel
Kingdom Come: Deliverance 2 sollte eigentlich ein legendäres Feature aus GTA San Andreas bekommen - und damit hätte Heinrich vielleicht auf Diät gemusst

