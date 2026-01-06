"Vergiss nicht den RAM!" PC-Spieler findet alten, verdreckten PC im Wald - nimmt direkt Festplatte und Arbeitsspeicher mit

So sah der PC-Fund im Wald aus (Bild: reddit.com/user/geneshock_/).

Heute haben wir einen glücklichen Fund und zwei Hinweise für euch: Ihr solltet wirklich auf keinen Fall Müll irgendwo im Wald abladen, egal, um was für Abfälle es sich dabei handelt. Hier hat sich ausnahmsweise trotzdem jemand gefreut und den Dreck weggeräumt – und begeht womöglich einen großen Fehler im Anschluss.

PC-Spieler entdeckt alten PC im Wald und rettet sowohl RAM als auch HDD

Der Wald ist ein empfindliches Ökosystem und darin einfach Sondermüll wie einen kompletten PC zu hinterlassen, stellt völlig zu recht eine Straftat dar. Es gibt auch offensichtlich keinen Grund, so etwas zu tun: Immerhin zeigt dieser Reddit-Beitrag, dass sich selbst über einen alten, komplett verdreckten und wahrscheinlich defekten PC noch immer irgendwer freut.

32:12 Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Autoplay

Der Reddit-User geneshock berichtet davon, auf dem Grundstück seines Vaters im Wald unterwegs gewesen zu sein und dort einen weggeworfenen PC gefunden zu haben. Auch wenn das Gerät von außen sehr schmutzig war und sich Blätter sowie Erde einen Weg in die diversen Schlitze und Anschlüsse gebahnt haben, sieht der Rechner von innen noch halbwegs in Ordnung aus.

Das hat den glücklichen Finder dazu bewegt, zumindest den Arbeitsspeicher, die Festplatte und das CD-Laufwerk auszubauen und mitzunehmen. Ob die Einzelteile wirklich noch funktionieren und welche Daten auf der Festplatte vorzufinden sind, wurde allerdings noch nicht verraten.

Was daran liegt, dass der eigentliche PC des Users momentan in der Reparatur ist. Kommt er aus dem Shop zurück, will der Reddit-Nutzer die Festplatte einbauen und nachsehen, ob nicht vielleicht sogar ein Krypto-Wallet oder irgendwelche anderen nützlichen Dateien auf der HDD zu finden sind.

Wir würden allerdings dringend davon abraten, irgendwelche gefundenen oder geschenkten Datenträger einfach so an euren Rechner anzuschließen. Es kann sehr gut sein, dass sich Schadsoftware auf solchen Festplatten oder USB-Sticks befindet, die womöglich nicht nur eurem System, sondern auch vielen anderen Leuten schadet. Ihr könntet euch einen Virus einfangen, Teil eines Bot-Netzwerkes werden oder noch schlimmeres.

Außerdem könnten sich auf solchen Festplatten natürlich auch illegale Inhalte befinden, die mit so einem Anschluss dann automatisch in euren Besitz übergehen.

Falls ihr also unbedingt wissen wollt, was auf einer gefundenen Festplatte drauf ist, solltet ihr sie ausschließlich in einer sicheren und gesicherten Umgebung wie einer eigens dafür eingerichteten Sandbox untersuchen.

In den Kommentaren halten sich Scherze über die teuren RAM-Preise und der Hinweis darauf, dass selbst alter Arbeitsspeicher in Zukunft wieder deutlich wertvoller werden könnte mit Neugier nach den Inhalten der HDD die Waage. Selbstverständlich wird auch mehrfach darauf angespielt, was alles damit schiefgehen kann – wovon insbesondere Kenner des Horrorspiels Inscryption ein Liedchen singen können.

Wie würdet ihr mit so einem Fund umgehen und wärt ihr auch neugierig darauf, was sich auf der HDD befindet?