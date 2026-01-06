Vater kauft sich neue 20TB Festplatte, aber die funktioniert nicht - als sein Sohn sie öffnet, staunt er nicht schlecht: Im Inneren sind Gewichte mit Heißkleber verklebt

So sollte eine HDD im Inneren eigentlich nicht aussehen. (Bild: Reddit user/The__Unflushable)

Bei Technik gibt es leider bekanntlich eine ganze Menge mieser Betrügereien. Einer solchen ist wohl auch dieser Vater auf den Leim gegangen: Eigentlich wollte er sich nämlich nur eine 20 TB-Festplatte holen, die dann aber einfach nicht funktionierte. Warum wurde auch schnell klar, als sein Sohn das Gerät aufgeschraubt hat.

Letztes Update am 06. Januar: Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben den Artikel nochmals überprüft und leicht angepasst.

Fake-HDD gaukelt dem PC vor, eine echte Festplatte zu sein

Dabei schien auf den ersten Blick alles zu stimmen. Wie Reddit-User The_Unflushable, der Sohn des betroffenen Vaters, in einem älteren Beitrag erklärt, schien mit der Festplatte noch alles in Ordnung zu sein, als der Dad sie an seinen PC anschloss.

32:12 Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Autoplay

Hier wurde das gute Stück nämlich tatsächlich als HDD mit 19 TB freiem Speicher erkannt. Nur als der Vater versuchte, irgendetwas damit anzustellen, reagierte die "Festplatte" nicht mehr.

Entsprechend gab er sie an seinen Sohn weiter, der nach dem Fehler suchen sollte. Der hat dann kurzerhand das Gehäuse aufgeschraubt und die böse Überraschung entdeckt: Im Inneren waren nämlich einfach mehrere Eisengewichte mit Heißkleber festgeklebt worden. Von den Komponenten einer Festplatte fehlt dagegen jede Spur!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Hierbei handelt es sich offensichtlich nicht um ein Versehen oder einen äußerst kuriosen Produktionsfehler, sondern schlicht um eine dreiste Betrugsmasche. Die Gewichte werden nämlich in die Hülle geklebt, um das Gewicht einer tatsächlichen Festplatte zu emulieren. Ähnliche Fälle gibt es leider immer mal wieder.

In den Kommentaren erklärt der Beitragsersteller dann noch, dass hier scheinbar mit einem Flash-Speicherchip oder ähnlichem zumindest gehackte Firmware aufgespielt worden sein muss – damit ein PC es eben fälschlich als Festplatte erkennt.

Wie schützt man sich vor solchen Betrugsmaschen?

Enttäuschenderweise teilt der User nicht, wo genau der Vater die angebliche Festplatte erstanden hatte. Bei Privat-Verkäufer*innen solltet ihr ohnehin ganz besonders aufpassen. Aber Fälle wie die scheinbar originalverpackten Switch-Spiele, in deren Inneren sich dann Wackelaugen statt Spiele-Cartridges befinden, zeigen, dass auch bei scheinbar nagelneuer Ware manchmal Vorsicht geboten ist.

Klar ist auf jeden Fall, dass ein kurzes Anschließen an den PC oder das Gewicht einer Festplatte, Grafikkarte oder Ähnlichem schon lange kein sicheres Indiz mehr ist.

Könnt ihr die jeweiligen Gerätschaften nicht vor Ort ausführlich auf ihre Funktion testen, solltet ihr in jedem Falle vorsichtig sein. Selbes gilt für verdächtig günstige Angebote. Bei unbekannten Onlinehändlern solltet ihr zudem immer das Impressum checken und auf eine gültige Adresse überprüfen.

Seid ihr schon mal einem miesen Betrug auf den Leim gegangen? Was sind eure Methoden, um solche Fälschungen zu erkennen?