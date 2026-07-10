Assassin's Creed Black Flag: Vorsicht vor dieser verbuggten Nebenquest - Wenn ihr nicht aufpasst, könnt ihr euren Story-Fortschritt blockieren

Ein Questbug kann euren Fortschritt im Black Flag-Remake torpedieren.

An sich ist Assassin's Creed Black Flag Resynced in einem recht ordentlichen technischen Zustand erschienen. Einem Tester ist allerdings ein fieser Questbug untergekommen, der ihn am Ende knapp fünf Stunden Spielzeit gekostet hat. Bis Ubisoft einen Patch veröffentlicht, solltet ihr also vorsichtig sein.

Templerjagden am besten direkt beenden

Wie groß oder klein das Problem wirklich ist, lässt sich aktuell nur schwer sagen. Laut dem Journalisten Stephen Totilo von Game File hat Ubisoft aber schon bestätigt, dass man den Bug erkannt hat und ihn in einem zukünftigen Update entfernen wird.

21:55 Assassin's Creed Black Flag Resynced ist ein großartiges Open-World-Abenteuer mit einem Enterhaken

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Um welche Quests geht's? Wie Totilo auf Bluesky schreibt, hatte der Bug mit einer der Templerjagden zu tun. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Nebenquests im Spiel.

Er schreibt, dass er schon mehrere Quests der Templerjagd in der Stadt Kingston erledigt hatte, dann aber anderen Aufgaben nachgegangen ist. Als er dann im Rahmen der Hauptquest wieder nach Kingston kam, haben sich die beiden Questlinien offenbar gegenseitig blockiert.

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Das Problem ließ sich im Spiel nicht lösen und es half demnach nur, einen älteren Spielstand zu laden, wodurch knapp fünf Stunden Spielzeit verloren gingen.

Ob der Bug nur bei den Missionen in Kingston auftritt oder auch bei anderen Templerjagden oder Nebenquests generell vorkommen kann, ist derzeit unklar.

Die wohl einfachste Lösung für euch ist, Templerjagden am besten direkt abzuschließen, wenn ihr sie einmal gestartet habt. Da es sich dabei meistens auch nur um ein paar Missionen handelt, die auch noch coole Belohnungen abwerfen, sollte das kein großes Ärgernis darstellen.

Bisher hat Ubisoft noch keinen Hotfix für Assassin's Creed Black Flag Resynced veröffentlicht, was ja schon darauf hindeutet, dass sich die Probleme insgesamt in Grenzen halten. Dennoch bleibt natürlich zu hoffen, dass es schon bald eine Lösung für den Bug gibt.

Habt ihr Assassin's Creed Black Flag Resynced schon ausprobiert und wie gefällt euch das Piraten-Remake?