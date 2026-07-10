PS Plus Extra/Premium im Juli 2026 - Dieses wuchtige Samurai-RPG mit Open World steht gerade ganz oben auf dem Community-Wunschzettel

Die PS Plus-Reddit-Community hat einen klaren Wunsch für das Juli 2026-Aufgebot von Extra und Premium: Rise of the Ronin.

Am kommenden Mittwoch können sich alle, die entweder PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert haben, auf die Ankündigung der frischen Bonus-Titel aus dem Juli 2026-Lineup freuen.



Einige Tage vorher hat die Community aus dem PS Plus-Subreddit wie gewohnt ihre Wünsche und Vermutungen fürs kommende Aufgebot geteilt. Der Top-Kandidat diesmal: Das Open World-Abenteuer Rise of the Ronin.

PlayStation Plus Extra/Premium im Juli 2026 - Top-Wunsch der Community: Rise of the Ronin

13:14 Rise of the Ronin verspricht Assassin's Creed in Japan - kann es abliefern?

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Rise of the Ronin gehört aktuell zu den Titeln, die im "Prediction Tournament"-Thread am meisten genannt werden. Das Action-Rollenspiel erschien ursprünglich im März 2024 konsolenexklusiv für die PS5 und wurde knapp ein Jahr später schließlich auch für den PC veröffentlicht.

Und Ghost of Tsushima- und Ghost of Yotei-Fans sollten jetzt mal die Ohren spitzen: Team Ninja, die Macher*innen der knallharten Samurai-Action Nioh, lassen euch in Rise of the Ronin als herrenloser Samurai das Katana schwingen. Dabei erkundet ihr eine Open World, die euch nach Japan ins späte 19. Jahrhundert versetzt.

Wie Kollegin Samara im GamePro-Test schreibt, überzeugt das Action-RPG insbesondere mit seinem wuchtigen Samurai-Kampfsystem, lässt in puncto Open World-Design aber jede Menge Potenzial liegen. Unterm Strich bleiben die Nebenaufgaben repetitiv und die großen Highlights bei der Erkundung fehlen.

PS Plus-Wahrscheinlichkeit: Als Titel, der von Sony selbst gepublished wird, hat Rise of the Ronin generell ganz gute Karten für einen PS Plus-Release, nur ob das diesen Monat passiert, steht in den Sternen. Aus der Luft gegriffen, ist die Hoffnung der Reddit-Community aber nicht.



Weitere Lineup-Wünsche der Community:

Die PS Plus Extra- und Premium-Spiele des Juli 2026-Lineups werden am 15. Juli 2026 um 17:30 Uhr enthüllt und werden knapp eine Woche später, am 21. Juli, im PlayStation Store freigeschaltet.

Seit Dienstag könnt ihr euch übrigens die Juli 2026-Spiele des Essential-Lineups herunterladen, darunter Call of Duty: Modern Warfare 3.

Welche Spiele wünscht ihr euch für PS Plus Extra und Premium im Juli 2026?