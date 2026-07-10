Sehnlich gewünschtes Souls-Spiel gibt 8 Jahre lang kein richtiges Lebenszeichen von sich und jetzt sagen die Entwickler "arbeiten jeden Tag daran"

Entwickler Cygames hat sich nach jahrelanger Stille zu Project Awakening geäußert.

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Dennis Müller
10.07.2026 | 12:26 Uhr

Erinnert ihr euch noch an Project Awakening? Erinnert ihr euch noch an Project Awakening?

Zur Ankündigung 2018 galt Project Awakening als eines der meistgewünschten Action-RPGs, unter anderem weil es im ersten Gameplay-Trailer nicht nur verdammt gut aussah, sondern auch spektakuläre Kämpfe gegen riesige Drachen versprach. Doch seitdem ist wenig bis nichts passiert und auch wir waren mittlerweile fast davon ausgegangen, dass Entwickler Cygames das Spiel eingestampft hat.

Ein Irrtum, wie sich jetzt herausgestellt hat. In einem Interview mit Famitsu (via Gematsu) bestätigt das japanische Studio nämlich, dass tagtäglich eifrig am Spiel gearbeitet wird.

Project Awakening lebt!

Schaut man sich die Aussagen von Cygames-Präsident Koichi Watanabe an, so bestand zudem nie ein Zweifel, dass Project Awakening das Licht der Spielewelt erblicken wird. Im Interview sagt er:

"Die Entwicklung an Project Awakening schreitet selbstverständlich stetig voran. Was ich im Moment sagen kann, ist, dass das Spiel wirklich langsam Gestalt annimmt. Das gesamte Team arbeitet tagtäglich mit der festen Zuversicht am Spiel, dass sich alles zum Guten wendet.“

Video starten 1:42 Der erste Trailer zur Project Awakening von 2018.

Selbst auf die Frage hin, ob am eigentlichen Spielprinzip gerüttelt wurde, gibt Cygames Entwarnung.

"Ist es exakt das gleiche Spiel? Ich würde sagen, dass sich Project Awakening ein klein wenig verändert hat. Die allgemeine Ausrichtung bleibt allerdings weitestgehend unverändert.

Im Laufe der Entwicklung haben wir das Spiel allerdings weiter verfeinert, indem wir hier und da neue Elemente hinzugefügt haben – ganz nach dem Motto 'Lasst uns doch mal so etwas Neues einbauen'."

Ein Statement, das dennoch Fragen aufwirft

Obwohl sich die Aussagen natürlich zunächst einmal gut anhören und es schön ist, dass ein so sehnlichst erwartetes Spiel nicht gecancelt wurde, wirkt die gesamte Geschichte rund um Project Awakening dennoch leicht suspekt – schließlich fehlt noch immer ein Release und die Ankündigung liegt ganze acht Jahre zurück. Eine solch lange Spanne ist vor allem für eine neue IP ungewöhnlich.

Zudem ist natürlich mittlerweile die Frage, für welche Plattformen das Action-RPG erscheint. Dass wie einst angekündigt nur die PS4 bedient wird, ist nahezu ausgeschlossen, wenngleich die offizielle Website weiterhin lediglich das Logo der alten PlayStation-Konsole zeigt.

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Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was aus der einstigen großen Hoffnung für das Soulslike- bzw. das Action-RPG-Genre geworden ist und halten euch natürlich auf dem Laufenden, sollte Cygames wirklich Konkretes über Project Awakening enthüllen.

Hattet ihr Project Awakening noch auf dem Schirm und meint ihr, das wird noch was nach der jahrelangen Entwicklung und der großen Stille rund um das Spiel?

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Genre: Rollenspiel

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