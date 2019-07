Für Gears 5-Fans plant Microsoft offenbar einen speziellen Controller

Am 10. September erscheint mit Gears 5 der neueste Teil der beliebten Deckungs-Shooter-Reihe für die Xbox One. Und ganz offenbar wird dem Titel von Entwickler The Coalition die Ehre zuteil, dass Microsoft einen speziellen Controller dazu auf den Markt bringt.

Darauf deuten zumindest im Netz aufgetauchte Fotos der Verpackung des Controllers hin, auf denen auch das Design sehr schön zu sehen ist.

Schicker Look, kein Elite

Der Controller ist in grau und weiß gehalten und hat ein C.O.G.-Logo auf der Vorderseite. Markant sind vor allem die (wohl nur aufgemalten) Schrauben unter dem linken Stick und den Feuertasten, die Trigger sind zudem farblich hervorgehoben. Sehr schick, wie wir finden.

Die fehlenden Pedals auf der Rückseite zeigen zudem an, dass der Gears 5-Controller kein Elite-Controller, sondern "nur" ein normaler Controller ist.

Microsoft hat den Controller noch nicht offiziell angekündigt, das wird aber vermutlich in der nächsten Zeit passieren. Mit einem Release ist dann wahrscheinlich zum offiziellen Start des Spiels im September zu rechnen.

Derzeit läuft die zweite Multiplayer-Beta zu Gears 5, an der auch alle Xbox Live Gold-Abonnenten teilnehmen können.

