Gears of War: Netflix bringt Film und animierte Serie zum Xbox-Action-Spektakel

Die Gears of War-Reihe gehört zu den bekanntesten Xbox-Exclusives, die Spiele rund um Marcus Fenix und seinen Trupp sowie die Angriffe der fiesen Locust konnten in der Vergangenheit regelmäßig vor allem technische Maßstäbe setzen. Im November jährt sich der Release des ersten Teils zum 16. Mal und das wurde zum Anlass genommen, um eine offizielle Verfilmung des Action-Spektakel-Stoffs anzukündigen.

Wie Streaming-Anbieter Netflix bekannt gab, wird an zwei filmischen Adaptionen des Gears of War-Stoffes gearbeitet. Zum einen kommt ein Live Action-Film, zum anderen eine animierte Serie. Bei letzterer legt Netflix offenbar Wert darauf, dass es eine "adult"-Serie, also eine für Erwachsene ist, wobei Thematik und Atmosphäre der Reihe vermuten lassen, dass auch der Film keine Kinderfreigabe bekommen dürfte.

Natürlich dürften einige von euch bei der Ankündigung die Augenbrauen hochziehen, schließlich gab es in der Vergangenheit bei Videospielverfilmungen mehr Murks als ordentliche Adaptionen. Aber zumindest steht schon fest, dass Netflix mit Entwicklerstudio Coalition zusammenarbeitet, allzu große inhaltliche Differenzen zu den Spielen wird es also vermutlich nicht geben.

Bislang noch keine konkreten Details bekannt

Das ist allerdings aktuell noch genauso Spekulation wie alles abseits der eigentlichen Ankündigung. Denn tatsächliche Inhalte – also ob Film und Serie etwa die Geschehnisse der Spiele nach- oder komplett eigenständige Geschichten erzählen – ein Release-Zeitraum oder konkrete Schauspieler*innen wurden noch nicht bekannt gegeben.

Einen Favoriten gibt es allerdings schon. Denn viele Fans – und sogar Gears of War-Mitschöpfer Cliff Bleszinski – wünschen sich offenbar den ehemaligen Wrestler Dave Bautista für die Rolle des Marcus Fenix. Bautista war schon der Vergangenheit immer wieder mit einer möglichen GoW-Verfilmung in Verbindung gebracht worden.

Während das Franchise also zukünftig gleich mehrfach filmisch umgesetzt wird, macht die Spielereihe weiterhin Pause. Der bislang letzte Teil der Hauptserie – Gears 5 – erschien im September 2019, also vor über drei Jahren. Die Ankündigung eines Gears 6 gab es bislang noch nicht, es wird also spannend zu sehen sein, ob wir zukünftig zuerst den nächsten Serienteil spielen werden oder den Film anschauen können.

Was sagt ihr zu der Ankündigung? Freut ihr euch mehr auf den Film oder die Serie?