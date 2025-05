Jetzt sogar Gears of War: Microsoft kündigt Remaster der seit fast 20 Jahren Xbox-exklusiven Reihe an und das erscheint auch auf PS5

Es ist bestätigt: Ein Remaster von Gears of War ist under anderem für die PS5 in der Mache.

Kaum eine Reihe steht so sehr für die Xbox-Marke Xbox wie Gears of War. 2006 wurde der Erstling exklusiv für die Xbox 360 veröffentlicht und verhalf der Konsole zu einem regelrechten Blitzstart – vor allem dank einer für damalige Verhältnisse unheimlich guten Grafik.

Die wird im kommenden Remaster Gears of War: Reloaded auch noch einmal gehörig aufpoliert, aber nicht nur auf der Xbox und dem PC, sondern auch auf der PS5. Nach Forza kippt also die Exklusivität des nächsten Microsoft-Franchise.

Das zweite Neuauflage des Klassikers kommt für die PlayStation

Microsoft hat Gears of War: Reloaded angekündigt, sprich: Die 2025er-Neuauflage der 2015er-Neuauflage des wegweisenden Third-Person-Deckungs-Shooters von 2006.

Vor allem erwartet Fans wohl ein grafisches Upgrade, das die Optik an aktuelle Standards anpasst und die Unreal Engine auf eine zeitgemäßere Version bringt. Das wird auch in den ersten Vergleichen deutlich, die eine viel schickere Beleuchtung, großartig gesetzte Schatten und hochauflösende Texturen zeigen:

Gears of War Reloaded setzt auf Xbox Series X und PS5 in der Kampagne auf eine volle 4K-Auflösung und – erstmals auf einer Konsole – 60 fps.

Wie von Microsoft gezeigt, läuft Gears: Reloaded in der Kampagne in einer 4K-Auflösung bei 60 fps. Die Ultimate Edition-Neuauflage von 2015 kam lediglich auf 1080p bei 30 fps, das Original auf 720p bei 30 fps. In der Kampagne sind sogar 120 fps möglich, dort kam die Ultimate Edition immerhin auf 60 fps.

Neu ist zudem:

HDR-Support für eine erweiterte Farbdynamik

VRR-Support

Dolby Vision-Support auf der Xbox Series X|S

Dolby Atmos-Support mit 7.1.4-Mastering

3D-Spatial-Audio-Support mit 71.4-Mastering

4K-Texturen

überarbeitete Umgebungsdetails

verbesserte Nachbearbeitungseffekte

verbesserte Schatten und Reflexionen

verbesserte Kantenglättung durch Upscaling

Darüber hinaus soll es "keine Ladebildschirme" mehr geben, die Neuauflage soll also wie aus einem Guss wirken.

Release im Sommer

Am 26. August erscheint Gears of War: Reloaded für Xbox Series X|S und PS5, auf dem PC wird es über den Xbox-Store und Steam vertrieben. Entwickelt wird die neue Fassung von The Coalition in Kooperation mit Sumo Digital (Sackboy, Team Sonic Racing) und Disbelief (unter anderem Support für Gears 5 und Borderlands 3). Wie zu erwarten, wird der Titel ab Tag 1 im Game Pass Ultimate-Abo enthalten sein und auch im PC Game Pass.

Es wird dabei über alle Plattformen hinweg Cross-Multiplayer unterstützt, genau wie Cross-Progression. Besitzt ihr die digitale Version der Gears of War: Ultimate Edition auf der Xbox, erhaltet ihr das Reloaded-Upgrade außerdem kostenlos.

1:21 Gears of War: Ultimate Edition - Launch-Trailer mit Mad-World-Soundtrack

Autoplay

Besitzer*innen der physischen Version müssten jedoch ohne Game Pass Ultimate zum Neukauf greifen und der schlägt mit 40 Euro zu Buche.

Was macht Gears of War eigentlich so bedeutsam?

Wie zuvor erwähnt, hat sich Gears of War damals vor allem über die damals großartige Grafik einen Namen gemacht. Der Splatter-Shooter setzte als eines der ersten Spiele auf die damals brandneue Unreal Engine 3 und reizte die auch direkt ordentlich aus. Kein Wunder, schließlich stammt der Titel von Epic Games selbst.

Die Unreal Engine 3 war auch beim 2015er-Remaster im Einsatz, welche Version es in die Reloaded-Ausgabe geschafft hat, ist aber noch nicht bekannt. Da die Optik noch einmal eine Spur besser ausfällt und Lichteffekte sehr nach der Unreal Engine 4 aussehen, ist ein Update auf die neuere Version denkbar.

Spielerisch soll sich aber nicht viel ändern, das Deckungs-Shooter-Debüt von Microsoft soll sich sehr am Original und dem ersten Remaster halten. Es ist also wie bei der Ultimate Edition ein Bonus-Kampagnen-Akt enthalten, genau wie alle Multiplayer-DLCs.

Werdet ihr noch einmal in Gears of War reinspielen? Habt ihr vielleicht noch gar keinen Teil der Reihe gespielt und wollt den Anfang wagen.