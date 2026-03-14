Geheimnisvolles PS5-Spiel jetzt im Top-Angebot: Diese Kleinstadt-Idylle ist eine Lüge!

Lust auf ein atmosphärisches Mystery-Abenteuer mit spannender Story? Dann seid ihr bei diesem Spiel richtig!

Gerade könnt ihr euch ein spannendes Mystery-Abenteuer für PS5 günstig im Angebot schnappen, das zwar schon ein paar Jahre alt, aber allen mit Lust auf eine gute Geschichte trotzdem noch immer sehr zu empfehlen ist – zumal zum jetzigen Schnäppchenpreis. Bei Amazon zahlt ihr gerade nämlich nur noch 16,39€ für das Spiel, das mit einem UVP von 59,99€ erschienen ist. Diesen Preis ist es auf jeden Fall wert:

Das Angebot ist übrigens nur einer von vielen PS5-Deals, die ihr aktuell bei Amazon abstauben könnt. Ein paar der wichtigsten haben wir euch bereits in diesem Artikel herausgesucht:

Die Sünden einer Kleinstadt: Das ist der Mystery-Tipp für PS5!

In der Kleinstadt Haven Springs ist nicht alles so harmonisch, wie es auf den ersten Blick scheint.

Es geht um Life is Strange: True Colors, ein Spin-off der berühmten Adventure-Reihe, das euch in der Rolle von Alex Chen in die Kleinstadt Haven Springs schickt. Dort will sie sich nach jahrelanger Trennung mit ihrem Bruder aussprechen und wieder eine engere Beziehung zu ihm knüpfen. Daraus wird jedoch nichts, denn kurz nach ihrem Treffen stirbt ihr Bruder bei einem angeblichen Unfall. Alex kommt schnell der Verdacht, dass dabei etwas nicht stimmt.

Daraufhin stellt Alex auf eigene Faust Nachforschungen an und stößt auf finstere Geheimnisse des vermeintlich idyllischen Städtchens. Ihr hilft dabei, dass sie über eine übernatürliche Fähigkeit verfügt: Sie kann die Emotionen anderer Menschen als Farben wahrnehmen. Dadurch ist sie bis zu einem gewissen Grad in der Lage, die Gedanken ihres Gegenübers zu lesen und zu manipulieren.

15:31 Life is Strange: True Colors - Die ersten 15 Minuten des Spiels - Die ersten 15 Minuten des Spiels

Autoplay

Die vielschichtigen Dialoge, die auch in anderen Spielen der Life-is-Strange-Reihe ein Kernelement des Gameplays sind, bekommen hierdurch eine zusätzliche spielerische Ebene. Außerdem müsst ihr natürlich wieder schwierige Entscheidungen treffen, die deutliche Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Handlung haben. Insgesamt bietet Life is Strange: True Colors nämlich fünf verschiedene Enden.

Ansonsten besteht das Gameplay aus Erkundung und kleinen Rätseln, deren Anspruch aber nicht allzu hoch ist. Wie üblich ist Life is Strange auch in diesem Teil wieder ein Spiel, in dem nicht die spielerische Herausforderung, sondern die Atmosphäre und die packende Geschichte im Vordergrund stehen. Wenn ihr Lust auf ein Singleplayer-Abenteuer dieser Art habt, ist es eine klare Kaufempfehlung.