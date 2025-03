Gemini kann bald eure komplette Google-Suchhistorie auslesen, um euer wahres Ich kennenzulernen

Googles Gemini soll euch bald noch viel besser kennenlernen. (Bild: maurice norbert, Adobe Stock)

Künstliche Intelligenz ist nach wie vor eines der heißesten Tech-Themen überhaupt. Verschiedene Unternehmen buhlen mit ihren Sprachmodellen um die Gunst der User und führen immer wieder neue Features ein, um sich abzuheben.

Mit Gemini hat auch Google selbst einen solchen KI-Assistenten im Angebot. Wie das Unternehmen jetzt mitgeteilt hat, kann Gemini auf Wunsch schon bald euren kompletten Google-Suchverlauf miteinbeziehen, wenn ihr ihm Fragen stellt.

37:21 Neue Spiele im März 2025 - Unsere Vorschau für PS5, Xbox Series X/S und PC

Autoplay

Der KI-Assistent, der euch wirklich kennt

Darum geht's: In einem Blogpost hat Google ein neues, vorerst experimentelles Feature für Gemini vorgestellt. Über die Personalisierung kann der KI-Assistent dann auf den kompletten Google-Suchverlauf zugreifen.

Laut Google wird der Suchverlauf allerdings nur genutzt, wenn er für die jeweilige Fragestellung auch relevant ist. Dies soll über das Advanced-Reasoning-Model von Gemini entschieden werden.

Die Einbeziehung des Suchverlaufs soll die Qualität der Antworten verbessern. Google folgt dabei der Logik, dass ein Assistent nur assistieren kann, wenn er euch auch wirklich kennt.

Im Artikel gibt Google auch ein paar Beispiele für Fragen, die so beantwortet werden könnten. Durch den Suchverlauf könnte Gemini beispielsweise helfen, einen passenden Urlaubsort, ein neues Hobby oder einen Karriereweg auszusuchen.

Möglicherweise kann euch Gemini dann auch irgendwann helfen, wenn ihr nicht sicher seid, mit welchen Charakteren aus Baldur's Gate 3 ihr Romanzen eingehen sollt oder welches Spiel ihr als Nächstes ausprobieren könntet. Wobei ihr dafür natürlich schon GamePro habt, richtig?

Erst der Anfang: Google schreibt ausdrücklich, dass Gemini die Fähigkeit haben wird, andere Google-Apps zu nutzen und dass der Suchverlauf nur der Startpunkt dafür ist. In Zukunft könnten also beispielsweise auch noch Gmail, Maps oder der Kalender dazukommen.

Ob die User bereit sind, wirklich all diese Informationen mit Gemini zu teilen, muss sich natürlich erst noch zeigen. Immerhin ermöglicht das einen sehr persönlichen und intimen Einblick in das eigene Leben.

Auf der anderen Seite sollte nicht vergessen werden, dass beispielsweise Gmail schon seit Jahren personalisierte Werbung basierend auf versendeten und empfangenen E-Mails ausspielt. Auch der Suchverlauf wird von Google in ähnlicher Weise genutzt.

Es stellt sich also eher die Frage, ob man so genau wissen will, was eine KI tatsächlich von einem hält, wenn sie wirklich alles über einen weiß.

Was haltet ihr von dem Feature? Praktisch oder gruselig?