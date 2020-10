Genshin Impact: Erste Tests zum Free2Play-RPG zeigen sich begeistert

Genshin Impact könnte man schnell als "Ach, schon wieder so ein Free2Play-Spiel mit Lootboxen" abtun. Doch im Titel steckt viel mehr. Es hat sich zu einem Überraschungs-Hit entwickelt, da es extrem gut aussieht, sich flüssig spielt und motivieren kann.

Hinzu kommt die Option, bis zu drei Mitspieler zu euch einzuladen, um die Abenteuer in der wunderschönen Anime-Fantasywelt gemeinsam zu erleben. So bekämpft ihr in der Gruppe die vielen Monstern und erkundet die fordernden Dungeons.

Spaß auch ohne Geldeinsatz: Das Gacha-System, über welches ihr anhand von Lootboxen neue Waffen und weitere Charaktere kaufen könnt, ist dabei für viele Spieler wenig störend. Zwar lässt sich durchaus viel Geld darin versenken, nötig ist das aber nicht. Ihr könnt die Story auch ohne Geldeinsatz durchspielen.

Dass Genshin Impact trotz nicht ganz harmlos ist, klären die Kollegen der GameStar in ihrem Artikel:

Internationale Test-Wertungen in der Übersicht

Doch wie fallen eigentlich die Bewertungen des Rollenspiels in der internationalen Fachpresse aus?

Bei Open Critic liegt das RPG aktuell bei einem Durchschnitts-Score von 85 Punkten (basierend auf 6 Kritiken)*

Bei Meta Critic steht Genshin Impact aktuell bei einem Metascore von 80 Punkten (basierend auf 4 Kritiken der PS4-Version)*

*Stand 5. Oktober, 13:50 Uhr

Wir listen die bisherigen Bewertungen hier für euch auf:

Magazin Wertung Game Informer 9.3/10 Destructoid 7.5/10 Playstation Universe 9/10 Spaziogames 8/10 Lords of Gaming 8.5/10 Kakuchopurei 70/100 Everyeye.it 80/100

Was wird gelobt, was kritisiert?

Das Rollenspiel gefällt den Kritikern recht gut. Wir fassen die Stärken und Schwächen für euch zusammen:

Das ist positiv:

Viel Content für ein Free2Play-Spiel

Atmosphärische Anime-Grafik

Kreatives Kampfsystem

Spaßig im Multiplayer

Garri Bagdasarov von PSU schreibt:

"Genshin Impact bietet als kostenloses Spiel mehr Inhalte als die meisten Vollpreistitel. Bei so viel Content kann man sich leicht in der üppigen Welt, dem Spaß und den aufregenden Kämpfen sowie der Erkundung verlieren. Genshin Impact ist eine der besten Überraschungen des Jahres und sollte ein Modell dafür sein, wie zukünftige Free2Play-Titel aufgebaut sein sollten."

Das ist negativ:

Große Innovationen fehlen

Story ist eher Durchschnitt

Wie ihr seht, kommt Genshin Impact in der internationalen Fachpresse richtig gut weg.

Habt ihr Genshin Impact bereits spielen können? Gefällt euch das Free2Play-RPG?