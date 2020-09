Genshin Impact sorgte im Vorfeld der Veröffentlichung vor allem durch seine starke optische und spielerische Nähe zu Zelda: Breath of the Wild für Aufsehen. Ab sofort könnt ihr das Spiel kostenlos auf eure PS4 herunterladen, das Action-Rollenspiel ist nämlich Free2Play. Die Versionen für iOS und PC sind heute ebenfalls erschienen.

Wie groß ist der Download? Der Download von Genshin Impact fällt mit 10 GB recht klein aus. Zum Vergleich: Bei BotW müsst ihr 4 GB mehr herunterladen.

Was ist Genshin Impact für ein Spiel?

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Entwickler: miHoYo

miHoYo Plattformen: PS4, iOs, PC

Ähnlich seinem offensichtlichen Vorbild spielt Genshin Impact in einer großen, farbenfrohen Open World, genauer gesagt in der Fantasywelt Teyvat. Hier nehmt ihr die Rolle einer Elemetarkriegerin bzw. eines -kriegers ein und kontrolliert dabei sieben Elemente wie Pyro, Hydro und Electro. Jeder der insgesamt 20 Charaktere hat dabei einzigartige Fähigkeiten. Wer in eurer Vierer-Gruppe mit dabei ist, das bestimmt ihr.

Solo- und Koop-Modus: Genshin Impact könnt ihr entweder solo mit KI-Begleitern oder im Koop mit bis zu drei Freunden spielen.

Gekämpft wird dabei in Echtzeit aus der Third Person-Ansicht. Hier beackert ihr eure Gegner mit Nahkampfattacken oder nutzt eure Zauber. Die Figuren eurer Gruppe könnt ihr dabei ganz nach Belieben durchwechseln.

Die Sache mit dem Abenteuerrang: Mit ihm macht ihr in Genshin Impact Fortschritt, schaltet beispielsweise neue Charaktere und Missionen frei. Ihr erhöht den Rang unter anderem durch die Erkundung der Welt oder durch das Abschließen von Dungeons.

Erreicht ihr Stufe 12, stehen euch Tagesaufgaben zur Verfügung, ab Stufe 16 wird der Koop-Modus aktiviert und ab Stufe 20 wird der Battle Pass freigeschaltet, der euch neue Aufgaben und Belohnungen gibt. Um in der Story voranzukommen, müsst ihr ebenfalls einen gewissen Abenteuerrang besitzen.

Werdet ihr euch Genshin Impact herunterladen und falls ihr das schon getan habt, wie ist euer erster Eindruck?