Genshin Impact-Leak zeigt erstes Gameplay zu Aloy und ihren Eisattacken

Spielende von Genshin Impact blicken aktuell mit gemischten Gefühlen dem Release von Aloy als spielbarer Charakter entgegen. Zunächst wird die Cryo-Bogenschützin auf PS4 und PS5 mit Update 2.1 ins Spiel implementiert, im Anschluss wird sie für alle Plattformen mit Update 2.2 zur Verfügung stehen. Ein Leaker zeigt uns nun, wie sich Aloy als Spielcharakter in Genshin Impact macht.

Aloy feuert mit Eisattacken

Im Reddit-Forum ist nun ein Gameplay-Video aufgetaucht, das Aloy in Aktion zeigen soll. Als Elementarfertigkeit wirft Aloy eine größere Eiskugel, die sich in mehrere kleine Kugeln aufteilt, die am Boden liegen bleiben. Durch Windattacken können diese aber auch bewegt werden. Als elementaren Ausbruch verschießt Aloy einen Eispfeil mit ihrem Bogen:

Fans sind dabei vor allem von der Größe der Fläche beeindruckt, die durch Aloys Pfeil abgedeckt wird. Generell fällt das Feedback nach dem ersten Gameplaymaterial positiver aus als zur Ankündigung von Aloy.



Wann erscheint Aloy? Spielende von Genshin Impact müssen sich noch ein wenig gedulden. Für PS4 und PS5 erscheint Aloy bereits am 13. Oktober 2021, für alle anderen Plattformen am 24. November 2021. Die Voraussetzung ist, dass der Abenteuerrang 20 erreicht wurde.



Falls ihr die Ankündigung von Aloy verpasst haben wolltet, könnt ihr sie hier nachholen:

Große Charakterauswahl in Genshin Impact

Aktuell gibt es 35 Charaktere, die ihr in Genshin Impact auswählen könnt. Diese sind insgesamt 7 Elementen wie Wind, Anemo oder Cryo zugeordnet. Durch den fliegenden Wechsel von Charakteren können mehrere Elementangriffe miteinander kombiniert werden, die einen erheblichen Schaden verursachen können.



Leider ist nicht bekannt, ob es in Zukunft weitere Kollaborationen geben wird. Somit können wir nur abwarten, ob und welche Charaktere aus bekannten Videospiel-Franchises der Charakterauswahl hinzugefügt werden.



Was meint ihr: Wie macht sich Aloy in der Welt von Genshin Impact?