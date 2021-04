Genshin Impact live im Stream - Wir spielen ab 21 Uhr die neue PS5-Version [Anzeige]

Das beliebte F2P-Koop-RPG Genshin Impact bekommt heute endlich sein heiß ersehntes PlayStation 5 Update mit dem "Im Schein der Jade" Patch 1.5. Neben schickerer Grafik, mit 4K-Support und kürzeren Ladezeiten auf der neuen Sony-Konsole, bietet Patch 1.5 aber auch zahlreiche neue Features, wie ein nagelneues Housing-System, mit verschiedenen Eigenheimen, zwei neue Charaktere, drei Weltenbosse und zahlreiche Events.

Was sich genau alles verändert und welche Vorteile die PS5-Version zur PS4 hat zeigen wir euch direkt heute Abend im Stream. Ann-Kathrin und Mary schauen sich das Next-Gen-Update auf der PlayStation 5 an und stellen die Neuheiten vor. Während AK euch durch die Welt von Teyvat leitet beantwortet Mary eure Fragen im Chat. Von 21 bis Mitternacht streamen die beiden Live auf Twitch unter Monsters and Explosions und auf YouTube.

Was ist Genshin Impact? Das ist ein kostenloses Online-Koop-RPG für PC, PS4, Mobile und jetzt auch endlich auf PlayStation 5. Das Spiel hat eine riesige, offene Spielwelt. Zunächst schlüpft ihr in die Haut des "Reisenden", dem Hauptcharakter der Geschichte. Mit diesem reist ihr durch die große Welt von Teyvat.

Ihr wählt dann aus verschiedenen Klassen und Charakteren, erkundet die Welt, erledigt Quests und könnt allerhand verschiedene Aktivitäten abschließen. Das alles könnt ihr alleine oder mit bis zu drei anderen Spielern erleben. Das ist durch eine Crossplay-Funktion auf allen Plattformen möglich.

Das Spiel wird permanent mit neuen Inhalten erweitert und durch Events ist immer wieder etwas los. Genshin Impact hat zudem einen Echtgeld-Shop. Genshin Impact hat nämlich ein sogenanntes Gacha-System.