Genshin Impact: Echte PS5-Version kommt schon sehr bald

Wirklich überraschend ist es nicht, aber dafür haben wir jetzt die offizielle Bestätigung: Die Entwickler von MiHoYo werden schon bald eine vollwertige Umsetzung von Genshin Impact für die Playstation 5 veröffentlichen. Das gab Sony über ihren Playstation-Twitter-Account bekannt. In einem beigefügten Trailer sehen wir außerdem, welche Vorteile der Next-Gen-Konsole das Rollenspiel nutzen wird.

Das ist die Next-Gen-Version von Genshin Impact

Das sind die Vorteile der PS5-Version: Als erstes fällt natürlich die verbesserte Optik auf. Genshin Impact läuft auf der PS5 mit einer 4K-Auflösung und bekommt schärfere Texturen. Selbstverständlich werden sich die Ladezeiten verbessern, der schnellen PS5-SSD sei Dank. Und zu guter Letzt wird der PS5-Port auch noch die Funktionen des DualSense-Controllers nutzen. Rechnet also mit haptischem Feedback, wenn ihr mit eurem Schwert auf einen Gegner einschlagt.

Link zum Twitter-Inhalt

Das ist Genshin Impact: Genshin Impact ist ein Rollenspiel, das für PS4, PC und mobile Plattformen erhältlich ist. Das Spiel wurde in China entwickelt, orientiert sich aber stark an klassischen JRPGs. Allerdings ist der Titel Free-to-Play und bekommt immer wieder Updates, durch die sich die Spielwelt erweitert. Echtes Geld bezahlt ihr im Spiel für neue Charaktere, die ihr per Zufall (Gacha-System) erhaltet.

Wann erscheint Genshin Impact für die PS5? Einen genauen Termin nennen MiHoYo und Sony nicht. Allerdings soll es noch im Frühling soweit sein. Rechnet also in den kommenden Wochen mit dem Port.

Weitere interessante Artikel zu Genshin Impact

Genshin Impact Version 1.4 ist live

MiHoYo hat vor wenigen Tagen das Update 1.4 für Genshin Impact veröffentlicht. Der Download bringt einige Neuerungen mit sich. Zum einen könnt ihr jetzt die Krieger-Nonne Rosaria spielen. Sie führt Stangenwaffen und beherrscht das Element Eis. Zum anderen sind natürlich auch diesmal wieder neue Waffen, Quests und Events mit dabei. Außerdem ist es ab sofort möglich, das Welt-Level herunterzustufen.

Holt ihr euch die Next-Gen-Version von Genshin Impact?