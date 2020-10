Genshin Impact kommt für PS5 - Wie sieht es mit der Xbox Series X aus?

Das Koop-RPG Genshin Impact bricht derzeit Rekorde. Es konnte seine Entwicklungskosten von rund 100 Millionen US-Dollar nur zwölf Tage nach Release wieder einspielen und die Einnahmen steigen stetig weiter. Es gilt als erfolgreichster Launch einer neuen Marke eines chinesischen Entwicklerstudios.

Da fehlt doch eine wichtige Plattform: Derzeit ist Genshin Impact auf PC, PS4 und mobilen Geräten spielbar. Eine Fassung für die Nintendo Switch wurde bereits angekündigt. Nun erklärten die Entwickler bei miHoYo, dass auch die PS5 eine Version des Koop-RPGs bekommt.

Wann mit der Next-Gen-Fassung zu rechnen ist und welche Verbesserungen sie bietet, das steht allerdings noch nicht fest.

Keine Pläne für einen Xbox-Release

Xbox-Spieler müssen ganz tapfer sein: Wer auf der Xbox spielen will, sei es auf der Xbox One oder der kommenden Xbox Series X/S, der braucht sich aktuell allerdings keine Hoffnungen zu machen. Denn miHoYo verfolgt momentan keine Pläne, Genshin Impact auch für Microsofts Konsolen zu veröffentlichen. Ob sich das vielleicht irgendwann ändert, lässt sich derzeit nicht sagen. Momentan sieht es so aus, als würden Xbox-Fans nicht in den Genuss des Rollenspiels kommen.

Das Team plant im Übrigen, dem Koop-RPG alle sechs Wochen ein neues Update zu verpassen. Das erste ist für den 11. November geplant, das zweite für den 23. Dezember. Diese Updates bringen neue Inhalte wie die Region Dragonspine mit sich. Das neue große Hauptgebiet Inazuma ist für den März 2021 geplant.

Findet ihr es schade, dass Genshin Impact nicht für die Xbox erscheint? Spielt ihr es schon auf einer anderen Plattform?