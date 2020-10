Genshin Impact erfreut sich aktuell größter Beliebtheit. Das Free2Play-Spiel im Zelda Breath of the Wild-Look soll in Zukunft stetig mit neuen Inhalten erweitert werden. Das erste große Update auf Version 1.1 hat nun einen ersten Termin, wie das Studio miHoYo offiziell bekannt gegeben hat. Im November ist es so weit und im Anschluss sollen ungefähr alle sechs Wochen neue Updates folgen.

Wann kommt Version 1.1? Diese Frage dürften sich aktuell viele Fans des neuen Open World-RPGs stellen. Jetzt erhalten wir endlich eine Antwort darauf. Die ist zwar noch unter Vorbehalt, aber zumindest schon mal ein grober Richtwert. Diesen Termin visieren die Macher von Genshin Impact für das Update auf Version 1.1 an:

11. November: Das erste große Update soll in fast genau einem Monat erscheinen

Was heißt das für euch? Vor allem zwei Gruppen Genshin Impact-Fans dürfte die Frage nach Update 1.1 beschäftigen: Alle, die vorher noch Abenteuerrang Level 20 erreichen wollen, um Barbara kostenlos freizuschalten und diejenigen, die schon alles gesehen haben und sehnsüchtig auf neue Inhalte warten.

Die einen können sich entspannt zurücklehnen: Ihr habt noch fast einen ganzen Monat Zeit, um euer Abenteuer-Level auf 20 zu bringen. Das sollte problemlos zu schaffen sein, dafür benötigt ihr wohl höchstens 20 bis 30 Stunden.

Diejenigen, die Genshin Impact im aktuellen Zustand schon durchgespielt haben und auf neue Inhalte warten, wissen jetzt wenigstens, wie lange sie sich noch grob gedulden müssen.

Aber Vorsicht! miHoYo schreibt explizit davon, dass es sich bei dem Datum um einen geschätzten Termin handelt. Das könnte zumindest bedeuten, dass es auch noch zu Verzögerungen kommen kann und alles noch ein bisschen länger dauert.

Die Entwicklung neuer Inhalte schreite bereits stetig voran, heißt es im entsprechenden offiziellen Blog-Eintrag. Der Plan sei unter anderem, In Game-Events grob an Daten in der echten Welt anzupassen, wie zum Beispiel das Windbloom-Festival in Mondstadt oder das Moonchase-Festival in Liyue.

Update-Termine & das steckt drin:

Version 1.1: 11. November - "Unreconciled Stars"-Event

11. November - "Unreconciled Stars"-Event Version 1.2: Schätzungsweise am 23. Dezember - Dragonspine-Gebiet wird samt zugehörigem Event enthüllt

Schätzungsweise am 23. Dezember - Dragonspine-Gebiet wird samt zugehörigem Event enthüllt Version 1.3: Schätzungsweise Februar 2021 - Lantern Rite-Event-Serie

Ansonsten findet ihr bei den Kolleg*innen von der GameStar auch einen Test zum umfangreichen wie kostenlosen Free2Play-Titel.

Wartet ihr schon sehnsüchtig auf das neue Update oder freut ihr euch, dass ihr noch etwas mehr Zeit habt, um entspannt auf Level 20 zu kommen?